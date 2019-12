Il Segreto, “Francisca svela il lato oscuro di Lola”: anticipazioni delle prossime puntate

Il Segreto mantiene incollati allo schermo gli spettatori con il mistero di Lola, la spia di Donna Francisca Montenegro

Scopriamo cosa accadrà nelle prossime puntate di una delle soap opere spagnole più amate dagli italiani, Il Segreto, in onda su Canale 5.

I dubbi di Prudencio

Le anticipazioni de Il Segreto mostrano che, nelle prossime puntate della soap opera spagnola, Prudencio deciderà di interrompere qualsiasi tipo di rapporto con Lola.

Ciò è dovuto al fatto che l’uomo si è reso conto che Lola abbia sempre agito per conto di Francisca, rendendola aggiornata su tutto ciò che accadeva nell’attività commerciale.

Nonostante i forti sentimenti di Prudencio, l’uomo deciderà comunque di evitare qualsiasi contatto con la Mendaña, che rimarrà molto scossa dalla decisione dell’amato.

A quel punto, Lola tenterà disperatamente di recuperare la sua storia con Prudencio, senza tuttavia riuscire nel suo obiettivo.

I sospetti di Francisca

Nelle prossime puntate de Il Segreto, Donna Francisca, nel bel mezzo di un discorso acceso, insinuerà con Prudencio che Lola sia un’assassina.

La Montenegro interromperà il discorso a metà, senza fornire ulteriori informazioni. L’Ortega ripenserà così ai suoi confronti precedenti con Lola, ricordando come quest’ultima gli avesse confessato di aver ceduto ai ricatti della dark lady a causa di un terribile segreto, correlato a qualcosa che aveva commesso in passato.

Prudencio sarà a quel punto in balia di terribili dubbi e non saprà se affrontare Lola per un chiarimento. Indeciso sul da farsi, deciderà di chiedere un parere a Don Berengario, il quale gli consiglierà di chiarire la scomoda questione con la fanciulla.

Lola è veramente un’assassina? Oppure Donna Francisca ha inventato tutto per mettere la donna contro Prudencio, l’uomo del quale si era perdutamente innamorata? Per scoprirlo non rimane che seguire le prossime puntate della soap opera spagnola de Il Segreto, in onda su Canale 5.