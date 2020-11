Il segreto, anticipazioni 12 novembre: la spietatezza di Rosa

Scopriamo insieme cosa accadrà nei prossimi appuntamenti de Il Segreto, in base alle anticipazioni che danno Rosa come protagonista indiscussa.

Approfondiamo insieme le trame delle prossime puntate de Il Segreto!

Anticipazioni Il Segreto: Rosa sempre più spietata

Il segreto torna giovedì, 12 novembre 2020, con nuovi e importantissimi episodi che cambieranno completamente le sorti di vari personaggi.

Il paese della soap opera è sconvolto dalla morte di Isabel, ma c’è un’unica persona che non sta vivendo il processo di lutto.

Si tratta di Rosa, che è molto più interessata al suo matrimonio con Adolfo: non accetta che la morte della donna possa in qualche modo intralciare le sue nozze.

L’atteggiamento di Rosa causerà delle reazioni in Ignacio, Manuela e Adolfo, che appariranno decisamente stupiti dal comportamento della donna.

Anticipazioni Il Segreto: le minacce di Estefania

Nelle prossime puntate de Il Segreto, il pubblico si ritroverà ad assistere a episodi inediti molto importanti.

In particolare, i telespettatori vedranno che il personaggio di Tiburcio si ritroverà a dover affrontare Estefania. La donna, infatti, deciderà di presentarsi all’emporio e di estorcere del denaro all’uomo.

Minaccerà quindi di mostrare a Dolores tutte le prove che dimostrano la liaison che c’è stata tra i due.

Intanto, un altro personaggio non pare sconvolto dalla morte di Isabel: si tratta di Eulalia, che ne approfitterà per sferrare un durissimo attacco a donna Francisca Montenegro.

Nel frattempo, Raimundo, che era disperso e svenuto nel bosco, verrà ritrovato da un uomo del quale non è nota l’identità.

Infine, il personaggio di Jesus Urrutia deciderà di andare alla locanda per interloquire con il giornalista Alberto Santos: è intenzionato a rivelargli i dettagli sull’incidente.

Per scoprire cos’altro accadrà nei prossimi appuntamenti de Il Segreto, non rimane che sintonizzarsi su Canale 5 nei prossimi giorni e attendere la messa in onda di una delle soap opera più amate dal pubblico italiano!