Nella prossima puntata del programma di Tommaso Zorzi sarà ospite una coppia reduce dell’ultimo GFVip ma non solo ecco le anticipazioni!

I fan di Tommaso Zorzi e de Il Punti Z sono già in visibilio dopo l’annuncio rilasciato da Mediaset infinity!

Grandi ospiti attesi nella puntata di domani 19 maggio, imn stvudio ed in collegamento alcuni dei più amati protagonisti dell’ultima edizione del GfVip ed un attore hard molto famoso per una puntata davvero scoppietante!

Scopriamo insieme tutti gli spoiler imperdibili!

Il Punto Z, una trasmissione nuova ed innovativa

L’ultimo vincitore dell’edizione del GFVip dei record, Tommaso Zorzi, sta vivendo un periodo professionale e personale molto felice.

Oltre ad essere opinionista del reality L’Isola dei Famosi 2021, è al timone di un programma tutto suo, in onda su Italia 1 alle 18.15 conun breve striscia quotidiana ed il mercoledì sera dalle 19 su Mediaset Play per la versione più approfondita.

Nel programma l’amatissimo influencer ed ora noto volto tv ospita personaggi famosi per discutere delle vicende legate all’Isola dei Famosi ed ai reality in genere. La striscia quotidiana si prevede in chiusura e lo stesso Zorzi ha svelato che il motivo di tale decisione non sono gli ascolti ma bensì altri progetti, come riporta anche Novella Duemila:

“Sono stato io a voler interrompere il progetto perché mi devo impegnare su una cosa molto più grossa.”

Anticipazioni del 19 maggio: ospiti Rosalinda, Zenga, Orlando e Siffredi

Ad annunciare una puntata stratosferica in arrivo proprio de Il Punto Z è stato l’account di Mediaset Infinity:

“Vogliamo parlare di questo trio? Domani a Il Punto Z ci sarà da VOLARE!

Il trio che andrà a ricomporsi è quello tra Tommaso Zorzi, Rosalinda Cannavò ed Andrea Zenga tutti reduci dall’ultimo GFVip e capaci di creare dinamiche fortissime che incollavano il pubblico al video.

Rosalinda e il figlio dell’ex portiere Walter Zenga sono una coppia nata nella casa di Cinecittà ma che ha conquistato moltissimi fan una volta terminato il programma grazie alla loro sincerità ed al loro affiatamento. Iconico è già diventato lo scherzo fatto dalle Iene a Rosalinda facendo leva sulla sua simpaticissima gelosia!

Non solo, nella puntatadi domani mercoledì 19 maggio ci sarà anche Stefania Orlando, altra grande protagnista del GFVip e grande amica di Zorzi.

Assieme a loro infine, in colegamento ci sarà Rocco Siffredi. Una puntata che si prospetta dunque piena di risate e divertimento e chissà quali confessioni “segrete” salteranno fuori!

Il web è già esploso: i fan non vedono l’ora di vederli tutti insieme!

Per non perdere tutto ciò che accadrà in trasmissione non resta che collegarsi domani alle 20.45 su Mediaset Play e continuare a seguirci per altre anticipazioni!