La presenza di Iconize nello show condotto da Tommaso Zorzi appare improbabile, ma non impossibile. Un tête-à-tête che il popolo dei social brama ardentemente.

“Tommaso Zorzi intervisterà il suo ex fidanzato Iconize nella prossima puntata de Il Punto Z”. Realtà o utopia? Si tratta soltanto di una speranza, almeno per il momento. Vedere Marco Ferrero, ex partner di Tommaso Zorzi, nel salottino di Mediaset Play – la vetrina più in vista del momento – resta il sogno recondito di migliaia di internauti.

Iconize ospite de Il Punto Z? Il popolo del web avanza la propria richiesta

Gli utenti di Twitter non riescono a placare la loro fervida immaginazione e avanzano una richiesta inconsueta:

“Nella prossima puntata de Il Punto Z Tommaso Zorzi intervisterà il suo ex fidanzato Iconize e affronteranno la polemica sul surgelato-gate”. È questo il genere di notizie che voglio leggere!”

Come biasimarli? Il rapporto irrisolto tra i due ex fidanzati stuzzica la curiosità di milioni di fan. L’influencer milanese accontenterà i suoi affezionati followers?

La proposta appare tanto allettante quanto inconcretizzabile. L’idea che Tommaso Zorzi inviti nel suo show il suo ex fidanzato, con il quale non corre buon sangue, potrebbe come non potrebbe rimanere nel mondo dell’iperuranio, essendo di sua natura irrealizzabile.