In arrivo le nuove incredibili puntate della soap con Vanessa Gravina, Roberto Farnesi e Alessandro Tersigni: cosa accadrà?

Grande fermento nella Milano degli anni ’60, per alcuni protagonisti sarà tempo di riconciliazioni emozionanti mentre altri dovranno affrontare paure e speranze.

Ecco tutte le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore in onda da lunedì 10 a venerdì 14 maggio 2021 su Rai 1.

Il Paradiso delle Signore: Rocco e Maria si fidanzano, Marta e Vittorio nuova passione

La prossima settimana vedremo un’accelerazione nelle trame che riguardano due storie d’amore. La prima riguarda Marta e Vittorio che, dopo la separazione ritroveranno l’armonia e la passione.

Tra i due è infatti scattato un bacio appassionato ma i problemi preesistenti sono ancora troppo forti. La Guarnieri deciderà di allontanarsi da Dante ed i due coniugi si sforzeranno di apparire sereni in pubblico.

Il destino si metterà ancora in mezzo e qualcosa turberà la ritrovata intesa..

Nel frattempo tra Maria e Rocco le cose hanno preso una piega finalmente seria. I due hanno deciso di annunciare il loro fidanzamento anche ai conoscenti del paese siciliano da cui provengono.

Interverrà lo zio Giuseppe che spingerà Rocco a chiamare direttamente il padre di Maria.

Il Paradiso delle Signore, prossima settimana: Gabriella vuole lasciare Milano

Il matrimonio di Gabriella e Cosimo ha subito molti scossoni ma Bergamini pare deciso a farsi perdonare anche da Salvatore a cui porge direttamente le sue scuse di fronte a Gabriella.

Non solo, Cosimo arriverà anche a scusarsi con Umberto Guarnieri per dimostrare le sue buone intenzioni alla moglie. La stilista a quel punto penserà alla possibilità di assecondare la volontà del marito di lasciare Milano per sempre e me parlerà con Salvatore.

Ludovica vuole salvare Marcello, Gloria consola le Veneri

Momento no anche per Marcello ormai sempre più convinto che l’unica soluzione per scampare l’arresto sia fuggire da Milano. Armando si occuperà di mettere a punto un piano di fuga verso l’Australia e darà un addio straziante a Ludovica.

Prima che ciò accada però sarà proprio il Barbieri a prendere una decisione improvvisa e si costituisce sperando di cambiare il suo destino.

Nel frattempo tutti lo credono in fuga ma Ludovica scopre tutto e riesce ad ottenere il permesso di fargli visita in prigione. La bella Brancia comincerà a pensare ad un modo per farlo uscire di galera.

Le Veneri Dora e Stefania intanto si struggono per l’amore non corrisposto da parte di Nino e Federico e a consolarle sarà la capocommessa Gloria Moreau, invitata a cena a casa loro.

