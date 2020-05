Il Paradiso delle Signore, novità sulle nuove puntate: ecco cosa vedremo!

Il paradiso delle signore tornerà con le nuove puntate della soap il prossimo autunno su Rai 1, nel frattempo vi sveliamo qualche anticipazione

Scopriamo insieme alcuni dettagli relativi alle puntate de Il paradiso delle signore, che andranno in onda il prossimo autunno!

Il ritorno de Il paradiso delle signore

A causa dell’emergenza sanitaria italiana da Coronavirus, sono molte le produzioni italiane che hanno dovuto arrestare le riprese e rimandare le messe in onda a data da destinarsi.

Una di queste è sicuramente Il paradiso delle signore, che non potrà fare a meno di tornare ad allietare le giornate del pubblico italiano soltanto nel prossimo autunno.

Le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore saranno segnate da numerosi ritorni: dopo quelli di Flavia Brancia di Montalto e zia Ernesta, non mancheranno i ritorni di Paola e Franco.

La Venere mora e suo marito, infatti, continueranno ad essere protagonisti della soap opera di Rai 1, dopo aver intrattenuto il pubblico con il loro rapporto scoppiettante, fatto di amore, ma anche di tanta gelosia.

Le anticipazioni su Franco

Francesco Wolf, l’attore che ha prestato il volto all’irruento Franco, ha fornito qualche anticipazione sul suo personaggio, nel corso di un’intervista concessa a Visto.

Come rivelato dallo stesso attore, Franco sarebbe un personaggio positivo, buono, ma allo stesso tempo geloso. La sua possessività sarebbe scatenata da un’insicurezza di fondo.

Tra Franco e Paola si sarebbe creato un vero e proprio attrito per via del rapporto con la donna con l’ex: dopo la scenata di gelosia fatta da Franco in caffetteria, si sarebbero susseguite una serie di reazioni, conclusesi con la riappacificazione tra i due.

Francesco Wolf ha inoltre dichiarato di essersi trovato a suo agio sul set, grazie anche all’entusiasmo con cui è stato accolto dai colleghi e dagli addetti ai lavori.

Dalle parole dell’attore trapela l’intenzione di tornare presto nelle nuove puntate de Il paradiso delle signore.