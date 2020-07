Il paradiso delle signore, anticipazioni nuove puntate della fiction di Rai 1

Il paradiso delle signore torna finalmente con i nuovi episodi della fiction di Rai 1, scopriamo quando e tutte le anticipazioni disponibili

Vediamo insieme cosa accadrà nelle nuove puntate de Il paradiso delle signore!

Il ritorno de Il Paradiso delle Signore

Il Paradiso delle Signore è stata una delle soap italiane ad aver subito l’interruzione a causa dell’emergenza sanitaria nazionale da Covid-19. Il suo arresto ha lasciato spiazzati i telespettatori, che attendevano trepidamente le nuove puntate.

Buone notizie per i fan della soap opera di Rai 1, visto che, dopo la lunga attesa, gli attori della fiction sono ora tornati sul set per girare le nuove puntate. La soap, ambientata nella Milano degli anni Sessanta, ritornerà a settembre 2020!

La disperazione di Riccardo

A settembre, il pubblico della soap vedrà come Riccardo sia in procinto di sposare Ludovica, che lo ha ingannato dicendogli di essere in attesa di un bambino.

Il giovane sarà distrutto dalla notizia del matrimonio, visto che i suoi sentimenti nei confronti di Margherita sono tutt’altro che sopiti.

I due si accorgeranno di amarsi ancora, ma non potranno vivere una relazione alla luce del sole a causa dell’imminente matrimonio del giovane con Ludovica.

Anche Umberto vivrà una vera e propria crisi, dal momento che il commendatore penserà ad Adelaide, che dagli Stati Uniti non darà notizie di sé, destando preoccupazione tra i suoi familiari.

Il ritorno di Federico

Nel frattempo, Federico farà ritorno a casa dopo l’intervento. Il giovane camminerà con le proprie gambe e la famiglia Cattaneo lo accoglierà dopo le sofferenze per la paralisi.

Non sono finite, però, le pene per il giovane scrittore, visto che dovrà affrontare una crisi con la sua fidanzata Roberta, mentre Marcello approfitterà della difficile situazione per farsi avanti con la ragazza.

Infine, Federico avvertirà una grande tensione tra i suoi genitori, sospettando vi sia in atto una relazione tra Clelia e Luciano.