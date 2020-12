Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: la proposta di Conti a Beatrice

Scopriamo cosa accadrà nel prossimo atteso appuntamento con la soap di Rai 1, grandi sconvolgimenti in arrivo!

Alcuni personaggi saranno messi duramente alla prova, e degli equilibri rischieranno di rompersi. Vittorio riuscirà a risolvere ancora una volta le cose? Agnese e Armando usciranno allo scoperto?

Ecco cosa accadrà mercoledì 9 dicembre!

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: Vittorio fa una proposta a Beatrice

Vittorio Conti ha un pensiero che lo tormenta: trovare una soluzione alla situazione della cognata Beatrice.

Da quando Pietro gli ha detto che la madre lavora come inserviente al Circolo Vittorio ha cercato in tutti i modi di convincere la vedova del fratello a trovare una soluzione più decorosa.

Beatrice però ha rifiutato il suo aiuto perché vorrebbe farcela da sola ma ora Vittorio le farà una proposta a cui non potrà dire di no!

L’occasione la darà proprio il nipote Pietro per cui il giudice deciderà qualcosa che cambierà le sorti di tutta la sua famiglia. Il giovane Conti è molto contento ora di lavorare al magazzino del Paradiso delle Signore e desidera restare.

Vittorio allora chiederà alla cognata di trasferirsi insieme a Pietro da lui, così da risolvere il problema.

Sarà una decisione saggia dato il passato tra i due?

Puntata di mercoledì 9 dicembre: Armando vuole raccontare tutto

Armando e la signora Agnese sono sempre più affiatati, e tutti li vedono allegri e sereni.

Armando vorrebbe finalmente far sapere la verità anche a Rocco e Salvatore ma Agnese è ancora frenata dalla paura che i ragazzi non capiscano.

Intanto le incomprensioni tra Roberta e Marcello sempre più invischiato con il Mantovano proseguono.

Il Paradiso delle Signore, spoiler prossime puntate: Federico si chiarisce con la madre

Anche Laura e Salvatore si troveranno in disaccordo per una questione che riguarda la caffetteria. Laura scoprirà infatti che il suo fidanzato ha deciso di cercare un cameriere e non una cameriera per sostituire il Barbieri.

Nel frattempo gli spoiler delle prossime puntate danno una succosa anteprima: le cose tra Silvia Cattaneo ed il figlio Federico cominciano ad appianarsi.

Umberto sarà in parte responsabile di tale riavvicinamento ma ciò non farà felice Adelaide.

Per non perdere gli altri colpi di scena de Il Paradiso delle Signore non resta che sintonizzarsi da lunedì a venerdì alle 15.55 su Rai 1!