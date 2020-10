Il paradiso delle signore, anticipazioni: Vittorio si separa da Serena

Scopriamo insieme cosa accadrà nei prossimi appuntamenti de Il Paradiso delle signore, in onda a partire da lunedì.

Approfondiamo insieme le trame di una delle soap opera più appassionanti per il pubblico italiano di Rai.

Anticipazioni Il paradiso delle signore: Vittorio apprenderà una notizia terribile

Il paradiso delle signore torna su Rai 1 con nuovi episodi, che andranno in onda da lunedì 26 ottobre a venerdì 30 ottobre 2020.

In base alle anticipazioni, il pubblico avrà modo di scoprire cosa accadrà dopo la notizia, data a Vittorio, della morte del fratello. Avrà luogo il funerale e successivamente Beatrice si renderà conto di essere sommersa dai debiti.

Nel frattempo, avrà luogo un incontro tra Laura e Salvatore e la contessa di Sant’Erasmo, che avrà esiti positivi, mentre zia Ernesta scoprirà della separazione tra Silvia e Luciano.

Infine, Salvatore e Marcello decideranno di trascorrere qualche ora di riposo con due ragazze e questa decisione scatenerà la gelosia di Roberta.

Anticipazioni Il paradiso delle signore: Adelaide sempre più preoccupata

Nei prossimi appuntamenti de Il Paradiso delle signore, i membri della famiglia di Luciano cercheranno di trattenerlo il più possibile a casa.

Nel frattempo, Laura e Salvatore appariranno sempre più uniti, nonostante il giovane sia ancora molto preso da Gabriella. Intanto, non termineranno i momenti negativi per Vittorio.

Dopo la partenza di Marta e la notizia della morte del fratello, adesso deve anche subire la separazione dalla piccola Serena, che è costretta a tornare in collegio.

Intanto, Adelaide si renderà conto di come Umberto si stia velocemente affezionando a Federico. Inoltre, la donna è molto preoccupata della proposta avanzata da Arturo Bergamini all’uomo.

Per scoprire quali saranno le altre novità de Il Paradiso delle signore, non rimane che attendere la messa in onda, a partire da lunedì 26 ottobre su Rai 1!