Il paradiso delle signore, anticipazioni: la scelta di Roberta

Scopriamo cosa accadrà nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore, in base alle anticipazioni relative alle puntate in onda prossimamente.

Approfondiamo insieme le trame delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore!

Anticipazioni Il Paradiso delle signore: Gabriella in seria difficoltà

Il Paradiso delle signore torna con nuovi e appassionanti appuntamenti, che andranno in onda su Rai 1, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 15.55.

In particolare, i telespettatori avranno modo di vedere che i personaggi di Agnese e di Armando continueranno a vivere il loro affiatatissimo rapporto.

Intanto Salvatore informerà Laura della nuova collaborazione con la pasticceria del Circolo. Mentre, il personaggio di Gabriella si troverà in seria difficoltà: la donna non riesce a organizzarsi e le richieste delle signore del Circolo le appaiono seriamente eccessive.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore: La decisione di Roberta

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore, il personaggio di Roberta ricoprirà un ruolo di rilievo all’interno delle trame dell’amatissima soap opera di Rai 1.

La donna si ritroverà a dover prendere una decisione molto difficile, che potrebbe risultare determinante per il suo futuro.

La donna supererà un’esame difficile, ma dovrà comunque fare i conti con le sue crisi interiori. Nel frattempo, suggerirà di caldeggiare Galina Yermolayeva in vista di un evento al Paradiso.

La giovane, però, è indecisa sull’accettare o meno la proposta della professoressa Barone, che l’ha invitata a venire con lei a Bologna.

Alla fine, dopo un lungo periodo di crisi e difficoltà, la ragazza decide di prendere una scelta che cambierà completamente la sua vita. Vuole rinunciare alla sua carriera universitaria per rimanere vicina a Marcello.

Per scoprire cos’altro accadrà nei prossimi episodi di una delle fiction Rai più amate dal pubblico a casa, non rimane che sintonizzarsi su Rai 1 e attendere la messa in onda!