Il paradiso delle signore, anticipazioni: Pietro torna a casa

Scopriamo insieme cosa accadrà nei prossimi attesissimi episodi de Il Paradiso delle signore, in onda nei prossimi giorni su Rai 1.

Approfondiamo insieme le trame dell’amatissima soap opera che sta da tempo appassionando il pubblico televisivo di Rai 1.

Anticipazioni Il paradiso delle signore: la fuga di Pietro

Il paradiso delle signore torna su Rai 1 con nuovi e imperdibili episodi che cambieranno completamente le carte in tavola dell’amatissima soap opera.

Dopo la scoperta della morte del fratello, Vittorio ne uscirà davvero destabilizzato e sentirà sempre di più la mancanza di Marta, che è partita per New York subito dopo la loro luna di miele.

Vittorio, molto solo, deciderà di farsi carico del sostentamento della cognata Beatrice e dei figli, con i quali non ha un rapporto molto semplice.

Se con la piccola va tutto bene, infatti, con il grande le cose potrebbero andare decisamente meglio. Pietro, infatti, è scappato dall’Accademia Militare.

Anticipazioni Il paradiso delle signore: scontri tra Vittorio e Beatrice

Vittorio, ormai pienamente inserito nelle dinamiche familiari della cognata, sceglierà di mostrare a Pietro al Paradiso delle Signore, per distrarlo dalla mancanza del padre.

Si vocifera, però, che il giovane potrebbe combinare dei veri e propri guai! Vittorio non può perderlo di vista e ha una responsabilità in più.

Intanto sembra che Vittorio e Beatrice avranno modo di litigare come una vera e propria coppietta. Sappiamo già che i due hanno avuto una relazione in passato!

Nel corso di queste ultime puntate in onda de Il Paradiso delle signore, pare che il pubblico televisivo abbia accolto positivamente l’ingresso dei nuovi attori.

Ha fatto colpo soprattutto Andrea Savorelli, il giovanissimo interprete che veste i panni proprio di Pietro Conti, che potrebbe diventare fisso nel cast della soap opera.

Per scoprire cos’altro accadrà, non rimane che attendere la messa in onda de Il Paradiso delle signore su Rai 1.