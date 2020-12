Il Paradiso delle Signore, 10 dicembre: Silvia si aggrava, Federico si preoccupa

Altri incredibili colpi di scena nella prossima puntata de Il Paradiso delle Signore 5 in onda giovedì 10 dicembre 2020!

Le cose si complicheranno per Marcello e Roberta, e anche Silvia passerà un ennesimo brutto momento. L’intervento di Umberto sarà provvidenziale e Federico si riavvicinerà!

Se sei curioso di sapere cosa accadrà nella prossima puntata de Il Paradiso delle Signore continua a leggere!

Il Paradiso delle Signore 5, anticipazioni: Marcello alle strette

Tra Marcello e Roberta le cose continuano a complicarsi a causa delle pressioni di Mantovano. La ragazza racconterà al fidanzato che i suoi genitori lo hanno invitato da loro per Natale per conoscerlo.

Questa bella notizia si trasforma in un momento di crisi per il giovane Barbieri poiché non saprà come fare per porre un freno alle richieste di Mantovano.

L’ex detenuto lo costringerà infatti a recarsi in Svizzera per incontrare un cliente per qualche losco motivo. Ciò renderà sempre più teso il Barbieri, che soffrirà per il dover continuare a dire bugie a Roberta.

Puntata del 10 dicembre: Silvia si sente male ancora, Umberto la soccorre

La Cattaneo sarà sempre più triste per il rifiuto di suo figlio. Nonostante le cure del medico infatti, il fatto che Federico non sia andato a trovarla ha gettato Silvia nello sconforto più totale e l’effetto delle medicine non sarà ancora completo.

La ex moglie di Luciano avrà dunque un nuovo malore, questa volta in strada dato che ha deciso di uscire da sola.

Sarà l’intervento provvidenziale di Umberto a salvarla questa volta. Il Guarnieri infatti oltre ad aiutarla a rialzarsi e a riprendersi dalla caduta sarà fondamentale per risolvere il problema con il figlio.

Infatti si recherà da Federico, suo figlio naturale e gli farà aprire gli occhi. Il ragazzo dunque finalmente tornerà sui suoi passi e deciderà di riallacciare i rapporti con sua madre.

Prossimo episodio, spoiler: Pietro scopre da Vittorio il sogno di Beatrice

Dopo che il giudice si è espresso sulla permanenza di Pietro al Paradiso delle Signore, un’altra verità sulla sua famiglia emergerà.

A svelarla sarà questa volta lo zio Vittorio che racconterà a Pietro quale fosse un sogno del passato della madre Beatrice.

La donna infatti pare che segnasse di intraprendere gli studi di ragioneria, anzi si era iscritta al corso di studi per poi abbandonare. Vittorio darà un consiglio al nipote: convincere Beatrice a riprendere gli studi così da lasciare il lavoro al Circolo.

Nel frattempo un’altra notizia sconvolgente comincia a giungere alle orecchie dei protagonisti: la temibile Ludovica starebbe per ritornare a Millano!

Per scoprire ciò che accadrà nel prossimo appuntamento de Il Paradiso delle Signore non resta che sintonizzarsi su Rai 1 alle 15.55 dal lunedì al venerdì!