Il giovane produttore musicale ha scritto un post davvero molto offensivo, dopo dei commenti duri sulla sua fidanzata da parte del noto opinionista: scopriamo cosa è successo.

Pochi giorni fa, il fidanzato di Vera Gemma aveva lanciato una velenosa frecciatina all’amico del naufrago Ubaldo Lanzo, ovvero Roger Garth.

Sui social, Jedà L’Enfoiré aveva scritto:

Una chiara frecciatina, che però ha subito eliminato, ma i fan più attenti se ne sono accorti.

Il duro attacco di Jedà, non è stato affatto digerito dall’opinionista e amico del cromatologo.

Roger ha deciso di non rispondere subito alla pesante presa in giro, ma di replicare a Domenica Live, 3 giorni fa.

L’opinionista aveva rimandato la perfida frecciatina al mittente affermando:

Invece Vladimir Luxuria ha preso di mira Vera Gemma dichiarando che assomiglia al Re Leone.

In quel momento era presente anche la sorella della naufraga, Giuliana Gemma, che ha commentato dicendo:

Scopriamo ora, cosa ha risposto il noto produttore musicale.

Il fidanzato di Vera Gemma, sul suo profilo Instagram ha scritto:

Sembra proprio che Jedà sia andato proprio su tutte le furie, ma non è finita qui, perché proprio in questo momento ha sganciato una bomba:

“ Se vado a raccontare quello che sei venuto a dirmi diverse volte, ti faccio cascare la maschera da finto buonista di sto c***o. Lo sappiamo che la notte non dormi perché hai gli incubi per la persona che sei.”

Uno sfogo che ha lasciato di stucco tutti quanti, ma il fidanzato di Vera Gemma ha inoltre dichiarato:

“Tu non sei un uomo maschio!! Perché gli uomini non vanno a prendere per il c**o le donne. Vali quanto una calza bucata per me!!! E le calze bucate si buttano!!!”