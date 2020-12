Il Collegio, anticipazioni: gare didattiche, sfide, saggio finale e tensioni

Inserita nuova materia, sfide inedite e gare didattiche. Tutto questo e molto altro nella nuova puntata de Il Collegio.

Martedì, 8 dicembre 2020, andrà in onda su Rai 2 un nuovo e imperdibile appuntamento de Il Collegio. Curiosi di scoprire cosa accadrà?

La penultima puntata del docu-reality di Rai 2 sarà all’insegna di gare didattiche, imperdibili sfide e preparazioni in vista degli esami.

Gli studenti sono in ansia e si ritroveranno a prepararsi per affrontare l’ultimo temutissimo scoglio. Continuate a leggere per scoprire cosa accadrà!

Anticipazioni Il Collegio: gare didattiche e Giochi della Gioventù

Oggi, martedì 8 dicembre 2020, andrà in onda su Rai 2 il settimo e penultimo appuntamento de Il Collegio.

Avranno luogo gare didattiche e gli attesissimi Giochi della Gioventù, che impegneranno gli studenti, che dovranno dimostrare le loro capacità fisiche.

Tra le mura della classe, invece, i giovani si sfideranno a colpi di geografia, italiano e matematica. Come se non bastasse, un ulteriore insegnamento verrà introdotto in Collegio.

A questo punto, gli studenti dovranno incontrare anche la nuova docente che lo insegnerà.

Anticipazioni Il Collegio: tensione per gli esami finali

Nell’appuntamento di stasera, avrete modo di vedere i giovani esibirsi di fronte ai professori nel saggio finale di recitazione.

Sarà a tal proposito che scoppieranno dei veri e propri scontri tra gli studenti e tutto lo staff scolastico. Sono giorni di fatica, stress e ansie e tutti gli studenti manifesteranno i loro turbamenti.

Mantenere il controllo è difficile, anche perché gli allievi dovranno ancora affrontare il terribile scoglio degli esami.

La settimana giungerà al termine, e il Preside comunicherà chi sono i migliori e i peggiori. Inviterà, infine, gli studenti a fare un ultimo sforzo in vista degli esami finali, che avranno luogo, invece, nell’ultima puntata de Il Collegio.

Per scoprire cos’altro accadrà in questo nuovo appuntamento, non vi rimane che sintonizzarvi stasera su Rai 2!