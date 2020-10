È lei o non è lei? Un mini clone di Chiara Ferragni spopola a Il Collegio 5, docu-reality di Rai Due. La reazione dell’influencer è da standing ovation.

Rebecca Mongelli, nuova concorrente del docu-reality Il Collegio 5, ha monopolizzato l’attenzione del pubblico di Rai Due e il motivo è decisamente bizzarro. La quindicenne di Sesto Fiorentino si è auto-definita una mini-Ferragni.

Se sull’effettiva somiglianza c’è da restare perplessi, di certo c’è che Rebecca Mongelli è una fan incallita della celebre influencer. Così piccola e già così risoluta: la Chiara Ferragni 2.0 ha le idee chiare, anzi cristalline: al suo orizzonte si profila un futuro da web influencer.

Ma cosa avrebbe in comune con la celebre imprenditrice digitale? Nella sua scheda di presentazione del reality Rai, Rebecca Mongelli parla della sua spasmodica passione per la moda, confessa di uscire da casa agghindata dalla testa ai piedi e di non riuscire a vivere senza smartphone.

Chiara Ferragni commenta la sua mini-sosia

Qual è l’opinione di Chiara Ferragni in merito alla sua giovane sosia? Dopo che i suoi 21.6 milioni di followers le hanno segnalato il video di presentazione di Rebecca, l’influencer ha reagito commentando direttamente sulla pagina ufficiale de Il Collegio.

Il commento della Ferragni è stato tanto stringato quanto sincero. Per esprimere la sua reazione, Chiara si è espressa attraverso una emoji: una faccina sorridente ma al tempo stesso perplessa.

Rebecca e Chiara come due gocce d’acqua? Macché. Sul web le ironie si sprecano. Perfidissimo il popolo dei social, che punta il dito contro l’emergente star de Il Collegio 5 e la deride.

Riuscirà la mini-Ferragni a cavalcare la grande onda della popolarità? Rebecca Mongelli non strapperà ingaggi milionari e non salirà agli onori della cronaca come la sua musa ispiratrice, ciononostante proverà ugualmente a farsi strada nel mondo delle influencer.