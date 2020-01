Il Cantante Mascherato, tutto sul nuovo programma di Milly Carlucci: chi si nasconde dietro le maschere?

Il Cantante Mascherato è il nuovo show musicale, condotto da Milly Carlucci, che esordirà in prima serata su Rai1 il 10 gennaio 2020

Scopriamo tutti i dettagli de Il Cantante Mascherato, il talent show dove i cantanti si esibiscono mantenendo celata la propria identità.

Cos’è Il Cantante Mascherato

Il cantante mascherato è il titolo del nuovo show musicale di Rai1 condotto da Milly Carlucci. Il talent show andrà in onda diluito in 4 puntate, che andranno in onda ogni Venerdì in prima serata dal 10 gennaio 2020.

Lo show non è altro che la versione italiana del programma statunitense “The Masked Singer”, programma che prende ispirazione dal format sudcoreano chiamato “King Of Mask Singer”.

Il programma si incentra su una serie di sfide canore, che gli artisti in gara, celebri personaggi provenienti dal mondo dello spettacolo, dovranno svolgere nascondendo la loro identità.

L’occultamento dell’identità avviene per mezzo di colorate e particolari maschere, che ricoprono completamente il loro volto, impedendo a chiunque altro di scoprirne i connotati.

I concorrenti

Essendo il format basato sull’occultamento dell’identità, non sono stati svelati i nomi dei partecipanti al programma tv, anzi, la lista viene tenuta segreta e custodita dagli autori.

In base ad alcuni rumors diffusi sul web e alle ultime indiscrezioni pubblicate da Tvblog, dovrebbero far parte del cast del programma tv alcuni tra i seguenti Vip:

Massimo Ranieri

Orietta Berti

Riccardo Fogli

Beppe Convertini

Bianca Guaccero

Serena Autieri

Sergio Assisi

Anna Tatangelo

Frank Matano

Gabriel Garko

Lorella Cuccarini

Irama

I nomi non sono stati naturalmente confermati e per il momento non si hanno molte altre informazioni, anche perché gli studi televisivi “Fabrizio Frizzi” di Roma, da dove lo show sarà trasmesso, sono blindatissimi.

Sempre secondo Tvblog, infine, Ranieri avrebbe scelto la maschera del Leone, la Tatangelo quella del Barboncino e la Autieri quella del Pavone. Non solo, perché anche il cantante Irama potrebbe nascondersi dietro la maschera del coniglio!