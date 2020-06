Il cane si gira su stesso prima di dormire, è preoccupante? La spiegazione!

Il vostro cane fa degli strani giri su stesso prima di dormire nella cuccia, bisogna allarmarsi? Ecco cosa significa questo atteggiamento di fido!

Il vostro cane prima di dormire si gira su stesso più volte e siete preoccupati? C’è un perché se il cane assume questo atteggiamento!

Varie motivazioni spingono il cane a girarsi su stesso prima di addormentarsi e la risposta sta nel suo DNA: discende dal cane lupo!

Anche se il cane è al giorno d’oggi un animale da compagnia al 100%, ogni razza canina discende dal lupo e nel suo DNA ha mantenuto intatti alcuni suoi tratti genetici che, attraverso dei comportamenti istintivi condotti dal cane, si riconoscono chiaramente!

Eseguire questa routine per il vostro amato fido è un istinto primordiale innato, non è niente di preoccupante fa parte della sua natura e lo aiuta a dormire tranquillo!

Vediamo perché il cane prima di dormire fa dei giri su stesso, svelate le motivazioni.

Perché il cane si rigira su stesso prima di dormire

Perlustrare il territorio circostante

Il motivo primordiale per cui il lupo e perciò anche il cane si rigira su stesso prima di dormire è di perlustrazione territoriale.

Prima di addormentarsi i lupi selvatici sono consoni controllare a 360° il territorio che li circonda per assicurarsi che non ci siano nemici in agguato che possano attaccare nel cuore della notte e coglierli di sorpresa!

Il nostro dolce cagnolino discende dal lupo e proprio come lui ha questo istinto di sopravvivenza innato: prima di coricarsi deve controllare che intorno a sé non ci siano pericoli in agguato.

Rendere la cuccia più comoda

Un altro motivo legato al comportamento del suo antenato è quello di rendere il posto dove si coricherà più confortevole.

I lupi nei boschi e nelle foreste dormono sul suolo, una superficie decisamente scomoda dove spesso ci sono sassi, rametti e fastidiosi spuntoni vegetativi!

Appiattendoli con le zampe o scansandoli mentre attua dei “giretti” su stesso il lupo rende più comodo il suolo dove dormirà.

Il cane ha mantenuto questo istinto: anche se dormirà su una morbida e accogliente cuccia in stoffa l’istinto prevale al 100%! Non sarebbe necessario renderla più comoda ma il cane istintivamente è portato a compiere questo “giretto” su stesso, non può farne a meno.

Cercare la frescura raschiando la cuccia

Sempre legato ad un atteggiamento primordiale del lupo è l’azione di grattare il fondo della cuccia mentre il cane si gira su stesso prima di dormire.

Compiendo questa azione ha l’obiettivo di arrivare allo strato più fresco del suolo, eliminando anche fastidiosi sassolini appuntiti eventuali, proprio come facevano i lupi!

I lupi scavavano leggermente il suolo dove intendevano dormire per coricarsi sulla terra fresca e umida!

Il vostro cane in estate dorme con il naso verso le correnti d’aria per sentire il fresco che lo accarezza; d’inverno al contrario dorme rivolgendo la schiena alla corrente fredda affinché il calore del respiro e del corpo si mantenga vivo per tutta la notte.