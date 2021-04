Ignazio Moser all’Isola dei Famosi, parla un’amica: “Cecilia non l’ha presa bene”,...

Ignazio Moser vorrebbe partecipare a L’Isola dei Famosi a tutti i costi, ma ad impedirglielo c’è la sua fidanzata Cecilia Rodriguez: scopriamo cosa sta accadendo ai due innamorati!

La sorella di Belén Rodriguez è molto gelosa del suo fidanzato e vedere Ignazio svestito con delle altre ragazze, non le fa affatto piacere. L’ex ciclista riuscirò a convincere la sua compagna? i fan sperano di sì.

Ignazio Moser all’Isola dei Famosi?

In questi giorni, gira voce che l’ex ciclista Ignazio Moser, potrebbe deliziarci della sua presenza nel reality di Ilary Blasi.

Ma il diretto interessato non ha né smentito e né confermato questa indiscrezione, per questo pare che stia decidendo cosa fare oppure ha già preso la sua decisione ma non può rivelare nulla.

Anche la produzione del reality ha deciso di non parlare e scegliere il silenzio a differenza di una cara amica della coppia.

Il settimanale Nuovo è riuscito a fare delle domande importante a una persona molto vicina alla coppia.

La donna ha rivelato dei retroscena davvero scioccanti su Ignazio e Cecilia, infatti ha spiegato:

“Cecilia non ha preso bene l’ipotesi della partecipazione al programma di Canale 5…”

Come tutte le fidanzate, la modella è gelosa del suo uomo e come darle torto!

Ovviamente l’amica di loro due, è rimasta anonima ma sicuramente Ignazio e Cecilia riusciranno a capire di chi si tratta.

Ignazio vs Cecilia

A quanto pare in questi giorni tra i due ci sia una vera e propria battaglia, dato che Ignazio vuole partecipare al reality a tutti i costi, per questo sta cercando di convincere la sua ragazza.

Proprio come farebbe un bambino quando chiede a sua madre di comprargli un giocattolo.

La fonte vicino alla coppia ha inoltre dichiarato:

“Da brava argentina è molto gelosa, e credo abbia già convinto Ignazio a rinunciare…”

Se fosse vera questa affermazione, moltissimi fan di Ignazio dovranno rassegnarsi e appoggiare la scelta di Cecilia.

Anche la giornalista del settimanale è d’accordo con la sorella di Belén e aggiunge che sarebbe meglio evitare qualsiasi tipo di tentazione.