Iginio Massari, chi è il Re dei pasticceri italiani? Le curiosità e la carriera!

Chi è Iginio Massari, il celebre pasticcere italiano, noto personaggio anche nella televisione italiana, ospite di numerose trasmissioni relative al mondo culinario

Scopriamo insieme tutti i segreti di Iginio Massari, dall’infanzia alla formazione, dal percorso professionale compiuto all’estero e in Italia, fino ad arrivare al successo dei nostri giorni.

Chi è Iginio Massari

Nasce a Brescia, il 29 agosto del 1942, sotto il segno zodiacale della Vergine.

All’età 16 anni, dopo aver lavorato in un panificio nel centro della città natale, si trasferisce in Svizzera per conoscere nuove tecniche nell’ambito della pasticceria e della cioccolateria, seguito dal maestro Claude Gerber.

Dopo 4 anni, conclude gli studi e sceglie di fare ritorno in Italia. Come messo in evidenza da Wikipedia, viene assunto alla Bauli come responsabile della innovazione qualitativa, dove approfondisce le sue conoscenze sulle paste lievitate.

Successivamente, lavora per la Star come dirigente tecnico del settore artigianale e industriale. Nel 1971 decide di aprire a Brescia la pasticceria “Veneto”, mentre nel 1997 e nel 2015 partecipa alla Coppa del Mondo di Pasticceria, allenando la squadra italiana.

Nel marzo del 2015, gli viene conferito il Leone d’oro alla carriera. Inizia a ottenere spazio come personaggio televisivo, in qualità di giudice e ospite fisso, a partire dalla seconda edizione di MasterChef Italia.

Diventa tutor per le “prove in esterna” nelle due edizioni del programma “Il più grande pasticcere”, mentre dal 2016 ha un ruolo rilevante in Master pasticciere di Francia in onda su Cielo.

Dal 2017 è protagonista del programma “Iginio Massari – The Sweetman”, dove i partecipanti si cimentano nella creazione del loro dolce migliore. Di questo programma ne esiste anche la versione Pro, dove Massari affianca, invece, pasticceri professionisti.

Chi sono la moglie e i figli

Massari, come evidenziato da DONNA Glamour, è sposato con Mary, figlia di un fornaio, che ha conosciuto Iginio quando aveva soltanto 17 anni.

La coppia ha due gigli, Debora, esperta in nutrizione e manager della pasticceria di Milano, e Nicola, che gestisce e lavora nel ristorante Fermento di Brescia.