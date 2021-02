Igiene orale: le 4 sane abitudini che devi SEMPRE mettere in pratica

Le 4 sane abitudini che devi mettere in atto per avere un sorriso smagliante e una corretta igiene orale.

L’igiene orale va ben oltre lo spazzolamento dei denti due volte al giorno e la visita dal dentista una volta all’anno.

È necessario praticare l’igiene orale ogni singolo giorno per garantire che i denti rimangano forti e privi di carie.

Ma se ti stai chiedendo cos’altro includere nella tua routine di cure dentistiche (oltre allo spazzolamento), DW, siamo qui per aiutarti.

Ecco quattro consigli per la cura dentale efficaci e approvati dal dentista che ti permetteranno di avere denti forti e sani.

Usa il filo interdentale regolarmente

Anche se ti stai lavando i denti due volte al giorno, ogni singolo giorno, non è ancora sufficiente per pulire ogni angolo e fessura degli stessi, perché le setole non sono abbastanza sottili.

Pertanto, per pulire veramente i denti, dovresti passare il filo interdentale almeno una volta ogni due giorni per pulirli a fondo.

Usa un collutorio

Usare un collutorio è un passo piuttosto sottovalutato. I dentisti affermano che offre molti vantaggi.

Dal trattamento dell’alitosi all’uccisione di germi che il tuo dentifricio potrebbe aver perso, il collutorio può fare tutto.

Sebbene non sostituisca lo spazzolamento, l’uso di un collutorio al fluoro protegge i denti e aiuta a mantenere l’igiene orale.

Evita di mangiare molti limoni

Molte ricette fai-da-te incitano a strofinare una fetta di limone sui denti per rimuovere la placca e sbiancare i denti.

Si è scoperto, però, che i limoni sono di natura altamente acida e possono finire per indebolire lo smalto delle unghie e danneggiare i tuoi denti.

Guarda cosa mangi

Gran parte del cibo che consumiamo ha la capacità di lasciare macchie.

Questo finisce per scolorire i nostri denti nel tempo. Pertanto, evitare di consumare tè, caffè, cibi ricchi di zucchero e infusi di curcuma.

Se mangi questi alimenti, lavati i denti subito dopo per evitare che la macchia si depositi.