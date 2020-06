Igiene, gli oggetti che usiamo ogni giorno e che ci dimentichiamo di pulire

Mai come in questo momento storico, l’igiene è diventata estremamente importante, anche in casa propria. Ma quali sono gli oggetti che usiamo ogni giorno e spesso ci dimentichiamo di igienizzare?

Anche la cucina più pulita può peccare con qualche lacuna di igiene. Vediamo perché.

Un pericolo per la salute

La mancanza di igiene può verificarsi soprattutto in cucina. Questo perché spesso, ci dimentichiamo di disinfettare degli oggetti di uso comune e quotidiano che, in realtà, nascondono delle insidie e tanta sporcizia. Fattori che si trasformano in germi e batteri.

Si tratta di utensili e oggetti che, nel peggiore dei casi, potrebbero addirittura contaminare i cibi che prepariamo. In questo modo, allergie, irritazioni e problemi di salute potrebbero insorgere più facilmente. Con i nostri consigli e un po’ di olio di gomito, questo non accadrà più.

Gli oggetti che dimentichiamo di pulire

Spugne e stracci

Le spugne per i piatti o per lavare le superfici e, gli stracci per pulire il pavimento, servono per pulire. Ma vengono igienizzati a loro volta? Spesso ce ne dimentichiamo. Per lavarli si possono mettere in lavatrice con un po’ di candeggina a 60 gradi oppure le spugne in lavastoviglie. Quando avranno fatto il loro lavoro vanno sostituite con frequenza.

Scope e palette

Anche questi strumenti che servono per pulire vengono spesso dimenticati. Anche in questo caso, un ciclo in lavastoviglie a basse temperature può essere utile ad igienizzarle.

Macchinetta del caffé

Un utensile usato quotidianamente, anche più volte al giorno ma spesso, non lavato correttamente. Non tutti sanno, infatti, che il modo per igienizzare la moka è quello di evitare di usare saponi aggressivi, lavare tutte le componenti e usare detergenti naturali come il bicarbonato.

Grattugia

I formaggi che passiamo sulla grattugia restano incastrati e, con l’acqua possono cementificare. Per poterla pulire nel modo corretto, prova ad usare uno scovolino e una paglietta.

Utensili di legno

I cucchiai di legno o i taglieri spesso non vengono igienizzati correttamente. Ecco perché nei ristoranti sono stati banditi. Andrebbero lavati a mano per non essere deteriorati con l’ausilio di poco detergente.