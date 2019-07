I tacchi ti fanno penare? Ecco 3 modi per indossarli senza provare dolore

Gli effetti a lungo termine dei tacchi alti sul corpo sono ben documentati, che vanno dal danno del piede al dolore cronico. Ecco tre modi per indossare tacchi alti senza sentire dolore.

Comprare i giusti tacchi

Vai in un negozio di scarpe. Misura la lunghezza e la larghezza dei tuoi piedi e e chiedi assistenza per trovare la misura della scarpa più precisa da acquistare.

Assicurati di misurare entrambi i piedi. È comune avere piedi di dimensioni leggermente diverse. Potresti aver bisogno di prendere due scarpe di dimensioni diverse.

Tieni presente che le dimensioni del tuo numero saranno diverse in diversi negozi e marchi, quindi prova sempre diverse dimensioni. Trova anche la tua dimensione europea per i marchi che utilizzi.

Usare solette morbide

Compra una soletta per la pianta del piede. Compra una soletta che si adatta ai tacchi per un maggiore comfort su tutta la lunghezza della suola. Potresti comprarli prima del tempo o allo stesso tempo dei talloni per assicurarti che le scarpe si adattino perfettamente agli inserti.

Prendine di specifiche per le aree problematiche. È possibile acquistare gel imbottito o inserti in tessuto per adattarsi a zone come la pianta del piede e il retro della caviglia per evitare sfregamenti, scivolamento o pressione.

Impara a camminare bene sui tacchi

Esercitati a camminare con i talloni. Prova a fare un passo come in qualsiasi altra scarpa piatta, dal tallone alla punta.

Ci vuole un po’ di tempo per abituarsi a mantenere l’equilibrio su un tallone più sottile. Fai piccoli passi e guardati allo specchio se puoi.

È una buona idea esercitarsi a camminare per casa con i tacchi per abituarsi alla loro sensazione e al modo giusto di camminare.

Usa una buona postura. Tieni impegnati gli addominali, le spalle indietro e la testa alta. Nota che la tua postura con i talloni richiederà più curve nel tuo corpo, con la schiena leggermente arcuata e il petto e il bacino spinti in avanti. Abituati a camminare con questo nuovo baricentro leggermente più avanzato.