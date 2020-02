Chi sono I Soldi Spicci, il duo comico formato da Annandrea Vitrano e Claudio Casisa che formeranno la coppia de “I Palermitani” a Pechino Express

Scopriamo tutti i segreti de I Soldi Spicci, nuovi concorrenti a Pechino Express.

Chi sono i soldi spicci

Chi è Annandrea Vitrano

Nasce il 28 giugno del 1988 a Misilmeri, in provincia di Palermo, sotto il segno zodiacale del Cancro. Sin da piccola sviluppa una vena comica e si diverte facendo spesso imitazioni.

Negli anni delle superiori, comincia a prendere lezioni di recitazione e partecipa a diversi laboratori teatrali. Segue l’incontro con Claudio Casisa, con cui forma il duo chiamato “I soldi spicci”, e con cui parte a caricare dei video comici su Youtube e arriva a partecipare addirittura a Colorado Cafè e a Zelig.

Nel 2020, è una concorrente, assieme a Casisa, dell’adventure game di Rai2 Pechino Express, con cui forma la coppia de “I Palermitani”.

Chi è Claudio Casisa

Nasce il 31 gennaio del 1991 a Palermo, sotto il segno zodiacale dell’Acquario. Nel corso degli anni di scuola, si avvicina al mondo della recitazione grazie a un corso di teatro. In quell’occasione, conosce Annandrea Vitrano, diventata sua collega.

A Roma prende parte al laboratorio di Zelig, mentre a Milano partecipa a Colorado, sempre in coppia con la Vitrano. Nel 2018, recita anche nella pellicola intitolata “La fuitina sbagliata”.

Nel 2020 è uno dei concorrenti del reality show di Raidue, Pechino Express, in coppia proprio con Annandrea Vitrano.

Vita privata e curiosità

Annandrea Vitrano e Claudio Casisa, secondo alcune indiscrezioni, sarebbero fidanzati da anni nella vita. I giovani, molto riservati, preferirebbero, però, non prendere quest’argomento con il pubblico, per far sì che i loro fan si concentrino esclusivamente sulle loro performance.

Per quanto riguarda le liaison precedenti, non si ha invece nessuna informazione, considerata appunto l’estrema riservatezza dei due.