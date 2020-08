I migliori repellenti contro le zanzare: i prodotti indispensabili

Quali sono i migliori repellenti e prodotti anti zanzare? A darci un elenco di 6 prodotti in base alla loro efficacia è un test francese.

Quali sono i migliori repellenti e prodotti anti zanzare? A darci una risposta è la rivista dei consumatori francesi che dopo aver condotto test, ha deciso di stilare una lista di 6 prodotti. Non si tratta di prodotti esclusivamente naturali, si valuta esclusivamente l’efficacia.

I migliori prodotti anti zanzare

Esistono in commercio moltissimi prodotti che in generale si suddividono in 3 categorie cioè diffusori, aerosol e repellenti. Come scegliere il prodotto più adatto a noi, per difenderci dalle zanzare? A rispondere è la rivista 60 Millions de consommateurs,che nel suo ultimo numero ha testato 28 repellenti e insetticidi, molti presenti anche nel nostro mercato, in grado di allontanare la zanzara comune e la tigre.

Diffusori

Si tratta di apparecchi che diffondono sostanze naturali o meno, che fanno allontanare le zanzare. Il problema di questi prodotti è la tossicità: è dovuta a sostanze come la pralletrina utilizzata in diverse concentrazioni ed è tossica per api e pesci d’acqua dolce. Un problema ulteriore è il fatto che è poco efficace.

Di questa categoria il prodotto più efficace è Raid® Night&Day Zanzare. È molto efficace ed ha poco tossicità, dato che è adatto a restare accesso h24. Il secondo classificato è il Kapo Vert.

Aerosol

Sono degli spray che vaporizzano sostanze che allontanano le zanzare. Hanno poca tossicità, soprattutto perché spesso si utilizzano degli oli essenziali. I prodotti migliori sono il Pyrel e il più conveniente Insectivor

Repellenti

Il repellente è una delle soluzioni più usate. Si tratta di una sostanza che si spruzza direttamente sulla pelle. I migliori risultati l’Apaisyl insieme al Moustifluid che può essere utile anche per i bambini.

La valutazione si basa sul tempo di protezione offerta, che tiene lontano sia le zanzare comuni che le tigri. Qualche preoccupazione potrebbe nascere dalla tossicità perché contiene l’IR3535 al 20%, anche se mantiene un buon voto. Al secondo posto troviamo il Puressentiel bambini, che è maggiormente efficace contro la zanzara comune rispetto alla zanzara la tigre.