I Medici 3, anticipazioni terza stagione: date, trama, cast e dettagli

I Medici torna in tv con la terza stagione della serie, ideata da Frank Spotnitz e Nicholas Meyer e incentrata sulla figura di Lorenzo Il Magnifico

Scopriamo quali saranno la trama e i personaggi della terza stagione de I Medici, in onda su Rai 1 a partire dal 2 dicembre 2019.

La trama della terza stagione

La terza stagione de I Medici sarà ambientata nel ventennio prima della morte di Lorenzo Il Magnifico, forse nell’anno della morte di sua madre Lucrezia. Lorenzo è sposato, i suoi figli sono ormai grandi ed è riuscito a conquistare il controllo ufficioso della città di Firenze.

A causa della borghese, infatti, non può aspirare a un ruolo ufficiale nella politica fiorentina. Proprio Lorenzo, però, governa sulla città, amministrandone tutti gli ambiti, assieme alla madre Lucrezia Tornabuoni e alla moglie Clarice Orsini. Nel frattempo, Lorenzo continua a non riuscire a dire di no a Lucrezia Donati, che lo rende felice al momento opportuno.

Nella terza stagione, Lorenzo, oltre che con il papato, dovrà vedersela con Savonarola, un frate domenicano che in poco tempo conquisterà il popolo di Firenze in maniera molto particolare. Che cosa nasconderà?

Il cast de I Medici

Faranno parte della terza stagione de I Medici i già presenti Daniel Sharman (Lorenzo il Magnifico), Sarah Parish (Lucrezia Tornabuoni), Synnøve Karlsen (Clarice Orsini), Matteo Martari (Francesco de’ Pazzi), Alessandra Mastronardi (Lucrezia Donati), Sebastian Souza (Sandro Botticelli), Aurora Ruffino (Bianca de’ Medici), Raoul Bova (Papa Sisto IV) e Filippo Nigro (Luca Soderini).

Tra le new entry nel cast de I Medici, invece, vi sono Francesco Montanari (Girolamo Savonarola), Giorgio Marchesi (Giacomo Spinelli), Neri Marcorè (Papa Innocenzo VII), Michele Morrone (un pirata turco), Raniero Monaco di Lapio (Vanni), Marco Palvetti (Capitan Guiscardi), Stephen Hagan (Leonardo Da Vinci), Jack Roth, Louis Partridge, Jack Dudman, William Franklyn-Miller, Gaia Weiss e Toby Regbo, i cui ruoli non sono ancora stati resi noti.

In alcuni flashback potrebbero essere presenti anche l’aitante Bradley James con Giuliano de Medici e Sean Bean con Jacopo de’ Pazzi.