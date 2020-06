I Griffin, tutte le curiosità sulla sitcom più amata e irriverente di sempre!

Sai tutto su I Griffin? Scopriamo insieme alcune curiosità su una delle sitcom animate più amate di sempre

Approfondiamo insieme alcune curiosità relative a I Griffin!

Il successo de I Griffin

I Griffin (Family Guy) sono una sitcom animata statunitense, creata da Seth MacFarlane nel 1999 per Fox. La serie segue le vicende di una famiglia, che è la dissacrante rappresentazione della tipica famiglia all’americana.

Le vicende dei protagonisti sono del tutto fuori dalla realtà e la storia comprende numerosi rimandi e flashback, che in vari punti della storia spiegano i comportamenti dei personaggi.

Le trame di ogni singolo episodio spesso non seguono un senso logico, ma sono sempre dotate di un forte tono umoristico-demenziale.

Alcune curiosità su I Griffin

Il doppiatore di Brian

La voce di Brian è quella di Seth MacFarlane. Molte delle convinzioni personali di Brian, tra cui le sue idee politiche liberali e il suo ateismo, sono condivise dal doppiatore.

Il personaggio di Meg

Numerose critiche sono piovute per via della gestione del personaggio di Meg. La ragazza viene costantemente derisa dalla sua famiglia e, per Seth MacFarlane, ciò sarebbe il risultato di “un gruppo di scrittori maschi che non sa scrivere su una ragazza adolescente”.

La cancellazione della sitcom

La serie è stata cancellata due volte dalla Fox: la prima volta, dopo la seconda stagione, mentre la seconda volta tra la terza e la quarta stagione.

Le gag del signor Herbert

Herbert fa rima con pervert ed è proprio questa assonanza l’emblema del suo comportamento, sempre raccapricciante nei confronti dei ragazzi giovani.

I personaggi di Hanna-Barbera

All’interno della serie, sono numerose le gag che coinvolgono i personaggi delle serie animate “I Pronipoti” (The Jetsons) e “Gli Antenati” (The Flinstones). Si tratta dei più famosi personaggi di Hanna-Barbera e ciò è dovuto al fatto che Seth MacFarlane fosse uno scrittore della casa di produzione in questione.

La censura

La sitcom viene mandata in replica in tarda notte su “Adult Swim“, un programma del canale satellitare di Cartoon Network. Durante la replica, le puntate vengono mandate in versione integrale e priva di censura.

Cos’è il Quahog

Il Quahog è il nome della città natale della famiglia Griffin ed è anche il nome di un mollusco commestibile. Il bar frequentato spesso dai personaggi, “L’Ostrica Ubriaca” è un riferimento al nome della cittadina.

La gravidanza di Bonnie Swanson

Il personaggio di Bonnie rimane in attesa del suo secondo figlio per molte stagioni. Anche i personaggi si accorgono di tale stranezza, come nella quarta stagione, in cui Peter chiede “Bonnie, quant’è che sei incinta?! Sei anni, giusto?! Partorisci o lascia perdere!”. Bonnie partorirà soltanto a metà della settima stagione.

Gli speciali dedicati a Star Wars

Alcune puntate de I Griffin sono dedicate a Star Wars. Viene riproposta la Trilogia Originale con i protagonisti di Family Guy ad impersonare gli abitanti della Galassia lontana. George Lucas ha dato l’autorizzazione ai produttori di creare gag “a tema Star Wars”, in quando grande fan della serie.

Il nome completo di Meg

Molti presumevano che il nome completo di Meg fosse Megan. In realtà, quando Lois consegna il certificato di nascita di Meg a Peter, questi lo altera. Il nome all’anagrafe di Meg è, pertanto, Megatron Griffin.

Le pareti di casa Griffin

La famiglia vive in una casa mansardata, che inevitabilmente deve avere le pareti inclinate, come mostrato durante la visuale esterna. Durante la visuale interna, invece, le pareti appaiono diritte.

I titoli di coda

Nei titoli di coda, si vedono Lois e Peter che cantano e suonano il pianoforte. Si tratta della parodia di Edith e Archie che suonano durante i titoli di testa di Arcibaldo del 1971.