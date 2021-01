Hotel molto particolari da prenotare per le tue vacanze

Gli hotel in cui pernottare qualche notte per i tuoi viaggi intorno al mondo. Ecco le strutture non convenzionali.

Se sei un viaggiatore, conosci già il desiderio insaziabile di addentrarti negli angoli più profondi del pianeta ed esplorare l’inesplorato. E per quanto riguarda l’hotel da prenotare?

Questo non deve valere solo per il deserto; ad alcuni di noi con un gusto per le cose belle della vita non dispiacerebbe esplorare alcune meraviglie che l’uomo ha fatto, perché anche loro sono altrettanto belle.

Come queste insolite camere d’albergo che offrono un’esperienza tanto unica quanto le città in cui si trovano.

Icehotel, Svezia

Ti è piaciuto il castello di Frozen? Bene, questo è l’aspetto dei suoi interni.

Dalle colonne ai divani ai lampadari, tutto è fatto di ghiaccio e neve.

Le camere sono disponibili stagionalmente per ovvi motivi e gli interni vengono ricostruiti ogni inverno.

Whitepod Eco-Luxury Hotel, Svizzera

Se ti è piaciuto molto l’hotel Igloo in Finlandia, questo è altrettanto bello, se non più lussuoso.

Situati nelle Alpi svizzere, queste strutture sono progettati per coloro che hanno un gusto più fine per le cose della vita, che apprezzano una buona vista ma che vogliono anche altri lussi.

Panda Inn, Cina

Ti piacciono i panda? Se sì, sappi che in questo posto che ce n’è letteralmente uno che esce fuori da ogni angolo della stanza.

Anche il padrone di casa ti dà il benvenuto indossando un costume da panda. Sono innocui animaletti di peluche che sicuramente saranno molto utili per le foto su Instagram.

Royal Houseboats, India

Se ti piacciono i posti esotici e i “paradisi terrestri”, queste case galleggianti sono l’opzione migliore.

Gli interni fatti di legni esotici e con maggiordomi e cavalieri shikara privati ​​disponibili per ogni esigenza.

Montaña Mágica Lodge, Cile

Basato su un’antica leggenda che racconta le storie di una montagna gigante che esaudisce i desideri, questa pensione di 13 camere ti lascerà senza parole.

Situata nel mezzo della Riserva Biologica di Huilo Huilo, i suoi esterni sono quelli di una foresta pluviale con interni così scuri e boscosi, che ricordano gli Hobbit.

Sicuramente merita una visita se ti piace svegliarti davanti a una cascata.