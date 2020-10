Herpes Labiale, come curarlo con 2 rimedi naturali efficaci ed economici

Soffri spesso di herpes labiale? Prova questi 2 metodi naturali al 100% per sbarazzartene velocemente e senza usare medicinali.

Se soffri spesso di Herpes Labiale e non vuoi adoperare medicinali per curarlo prova questi 2 rimedi naturali per sbarazzartene.

Herpes labiale

L’herpes labiale detto anche herpes labialis è classificato come malattia infettiva e si manifesta con delle bollicine sul viso che si concentrano in bocca o sulle labbra.

Il Virus herpes simplex è il responsabile di questa infezione e si contrae in modo semplice: attraverso saliva, baci o contatto diretto con persone che ce l’hanno.

L’infezione che provoca è di tipo erpetico e si nota dalla comparizione di bollicine rosse o biancastre colme di un siero infetto. Tali pustole infette sono normalmente localizzate sulle labbra.

Non è solo un problema meramente estetico ma anche dell’organismo: i soggetti che ne soffrono si sentono comunque spossati e avvertono malessere diffuso.

Perché una volta che viene torna sempre?

Molto spesso l’herpes è recidivo, sembra scomparso e totalmente curato ma dopo alcune settimane o meno spunta nuovamente fuori. Come mai?

Questa comparsa recidiva accade per la peculiarità che caratterizza l’herpes cioè quella di rifugiarsi all’interno dei nervi cutanei, chiamati gangli neuronali, situati nelle vicinanze dell’infezione.

L’ente patogeno diventa latente e dormiente rendendosi invisibile al sistema immunitario e non è neanche eliminabile attraverso i farmaci. Successivamente il virus fa leva sulle nostre debolezze e si riattiva comparendo nuovamente anche peggio prima. Basta un calo delle difese immunitarie, un affaticamento generale o troppo stress per attivare l’herpes e svegliarlo dal periodo di latenza.

2 Metodi naturali efficaci

Aglio

L’aglio è un potente antibatterico naturale, fa bene sia mangiarlo che spalmarlo sulle ferite superficiali.

Se avete l’herpes prendete dell’aglio fresco e passatelo nello spremi aglio creando una cremina. Applicatela sulle labbra e lasciatela agire per più ore, meglio se per tutta la notte. Coprite l’area con una benda sterile in modo che non vada perso tra le lenzuola.

La mattina seguente l’herpes sarà ridimensionato e sentirete molto meno dolore.

Liquirizia

Un altro rimedio naturale ed adatto a tutte le tasche è l’impiego della liquirizia per ridurre la carica virale dell’herpes.

Dovrete usare la radice, 100% naturale, della pianta di liquirizia che grazie all’acido glicirrizico renderà il virus meno potente.

Appena sentite le labbra pizzicare e avvertite l’imminente comparsa dell’herpes spalmate sulla zona interessata l’estratto di radice di liquirizia fino a che l’intera zona non sarà completamente asciutta e seccata.

Fatelo per 3-4 volte al giorno e vedrete che miglioramenti.