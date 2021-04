Dopo la clamorosa intervista di Harry e Meghan, la morte del principe Filippo riuscirà a far riunire la famiglia Reale. La duchessa di Sussex, probabilmente non ci sarà.

Harry ritornerà in patria per fare un ultimo saluto al suo caro nonno, scomparso proprio ieri. Il fratello di William non sarebbe mai potuto mancare, dato che c’era il loro rapporto era davvero speciale.

Harry ritornerà in Inghilterra

Dopo l’intervista di Harry e Meghan che fece tremare la famiglia reale, il duca di Sussex ritornerà a casa sua per salutare per l’ultima volta suo nonno Filippo.

In questi ultimi mesi il principe stava molto male, si era anche sottoposto ad una delicata operazione al cuore e le sue condizioni erano purtroppo peggiorate.

Harry ha sempre raccontato che tra lui e suo nonno c’era un bellissimo rapporto, per questo non poteva di certo mancare e rimanere negli USA.

Purtroppo c’è poco tempo e il covid non facilita le cose, dato che sarà difficile organizzare il viaggio del principe Harry in poche ore, ma Buckingham Palace una soluzione la troverà.

Il Daily Mail ha anche rivelato che il duca di Sussex vorrebbe tornare in Gran Bretagna a tutti i costi e far forza alla nonna in questo momento così difficile per lei.

Meghan andrà a salutare Filippo?

La moglie di Harry, molto probabilmente non ci sarà ai funerali del nonno di suo marito.

La duchessa di Sussex è in dolce attesa per cui non è consigliato uno spostamento del genere, molto probabilmente lei non sarà al fianco di Harry.

Quest’ultimo farà ritorno in Inghilterra per un evento molto doloroso e nonostante Meghan non potesse partire per la gravidanza, lui affronterà il viaggio da solo.

Anche in questo momento così difficile, gli occhi sono puntati su i due duchi di Sussex e sulle loro scelte.

I funerali del marito della regina Elisabetta non saranno fatti prima di otto giorni e si vocifera che si terranno nel weekend 18 aprile, ma potrebbe addirittura essere rimandato per permettere a Harry di essere lì.