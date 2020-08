I Sussex sono in crisi a causa dei debiti accumulati e che dovranno colmare al più presto a causa delle ire dei sudditi inglesi

I Sussex cercano lavoro. Questa è la notizia che rimbalza negli ultimi giorni nei tabloid inglesi.

Il motivo? La necessità per Meghan ed Harry di colmare i debiti raccolti nel corso degli anni. Scopriamo tutti i dettagli!

I Sussex con l’acqua alla gola, la coppia cerca un lavoro

Di recente, la coppia ha acquistato la villa nella quale sta vivendo a Los Angeles assieme ad Archie e lo ha fatto avvalendosi di “comode” rate mensili.

Rate di un mutuo che, però, i due reali non avrebbero idea di come pagare. L’anticipo da cinque milioni sarebbe già stato versato dal Principe Carlo.

Adesso, i Sussex dovranno rimboccarsi le maniche per restituire il prestito ricevuto per l’acquisto della villa, attraverso “comode” rate mensili da 50mila euro.

Questo vuol dire che Harry e Meghan dovranno trovare un lavoro al più presto. A tal proposito, sembra che Meghan Markle vorrebbe rientrare a Hollywood e sarebbe già in trattativa;

il principe Harry pare abbia in ballo un progetto con Oprah Winfrey e sarà la voce narrante del nuovo documentario Netflix, “Rising Phoenix”, sulla vita dei più celebri atleti paralimpici.

Infine, Harry e Meghan potrebbero intraprendere una carriera di tutto rispetto come conferenzieri o scrittori e persino blogger.

Il debito mai colmato di Harry e Meghan

Il nuovo lavoro di Harry e Meghan servirebbe alla coppia anche per consentirle di restituire i soldi della ristrutturazione di Frogmore Cottage.

Una delle clausole della Megxit impone alla coppia di restituire il denaro pubblico usato per restaurare la ex dimora di Windsor. La cifra è da capogiro: due milioni e mezzo di sterline che gli inglesi non hanno ancora visto.

Proprio per questo motivo, i sudditi di Sua Maestà hanno colto male la notizia dell’acquisto della villa a Santa Barbara e ancora peggio quella del mutuo.

I duchi impiegheranno circa 11 anni per restituire ciò che devono: dovranno tirare fuori 20 mila euro al mese.