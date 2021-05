Lo scatto di Clizia Incorvaia ha spiazzato tutti: lato b perfetto e sorriso smagliante, una bellezza incantevole.

La bellissima fidanzata di Paolo Ciavarro ha conquistato tutti con la sua ultima foto, vediamola.

Clizia Incorvaia: sempre più bella

L’abbiamo conosciuta grazie al suo ex marito, Francesco Sarcina de Le Vibrazione ed ora Clizia è una vera influencer, molto amata da i suoi 612 mila followers.

E’ riuscita a fare strada soprattutto grazie alle sue forze, infatti ha partecipato a vari programmi televisivi come: Pechino Express e Grande Fratello Vip, dove ha conosciuto il suo attuale compagno, Paolo Ciavarro.

E’ sempre molto attiva sui social e non perde mai l’occasione di mostrare la sua più grande passione: la moda.

Lei è super attenta alle tendenze, quando c’è il giusto make up e l’outfit più glamour è il momento di scattare foto favolose.

Clizia Incorvaia, lato b mozzafiato

La modella riesce sempre a stupire tutti i suoi follower con i suoi favolosi scatti, che pubblica quasi ogni giorno sul suo profilo Instagram.

Come tutti avranno notato lei non dimostra la sua età, ha 40 anni ma sembra che ne abbia almeno una ventina in meno.

Infatti sotto i suoi post, tantissime persone hanno fatto caso a ciò, proprio come è successo poco fa.

Clizia ha condiviso il suo ultimo scatto fatto nelle spiagge della sua amata Sicilia e ha spiazzato tutti.

Un corpo meraviglioso, con un lato b a dir poco perfetto.

La modella ha sfoggiato un perizoma bianco fin troppo sottile, con una magliettina leggera bianca che con l’acqua è subito diventata trasparente.

Dietro di lei c’è un bellissimo mare, ma il suo fisico mozzafiato ruba la scena al panorama stupendo.

I suoi capelli sono completamente bagnati, ma sono comunque perfetti, infatti nella didascalia del post ha scritto:

“Solo il mare può darmi questo styling perfetto.”

Non sono mancati i commenti del tipo “Sembri madre natura”, “Venere uscita dalle acque”, “Beato Paolo”.

Clizia ha conquistato tutti, come sempre d’altronde.

