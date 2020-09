Guillermo Mariotto, avete mai visto la sua casa? Una specie di regno per il giudice di Ballando con le stelle

Una casa da sogno che fa invidia a tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo quella di Guillermo Mariotto, scopriamo insieme alcuni scorci

Guillermo Mariotto è uno dei giudici di Ballando con le stelle. Vive a Roma in una casa meravigliosa. Volete dare uno sguardo alla sua bella dimora? Allora continuate a leggere…

Guillermo Mariotto, il giudice di Ballando con le stelle

Giudice e stilista, Guillermo Mariotto è uno dei giudici di Ballando con le stelle.

Nacque a Caracas da padre venezuelana e padre italiano, si è laureato per poi girare il mondo e, in particolare, l’Europa per approfondire ulteriormente i suoi studi in design.

Nel 1988 conobbe Gattinoni che gli affidò la sua maison, ma in precedenza ebbe modo di collaborare con i grandi nomi della moda mondiale, come Dolce & Gabbana e Krizia.

Nel 2005, entra a far parte della cerchia di giudici del programma Ballando con le stelle.

Guillermo Mariotto, la sua casa a Roma

Anche se è nato in America Latina, Guillermo vive da tantissimi anni in Italia.

Più precisamente, il giudice del programma condotto da Milly Carlucci sulla Rai, vive in una casa molto bella e luminosa, nella Città Eterna.

Si può dare uno sguardo a qualche stanza e scorcio della sua casa romana, vedendo le foto che lui stesso ha pubblicato sui social.

“Questa casa è nata come una tana, scappando da una relazione amorosa. Mi ci sono affezionato per via della luna, del passaggio della luna perché c’è quella botola e tante finestre“.

E aggiunge:

“Venivo da un mondo di mura romane, inumidite da cinquecentesche, dopo un pò…c’era un che di fantasma in quel posto che non mi piaceva…e allora ho trovato questa che era tutta una finestra verso il cielo”.

La casa del giudice è a due piani, collegati da una scala: grazie alle finestre e ai balconi, l’abitazione è inondata di luce solare, che irradia tutto il suo meraviglioso appartamento romano, caratterizzato anche da mobilia prettamente disegnata per lui da un amico.