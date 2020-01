Greta Thunberg, “Mi devo difendere”: registrato suo marchio personale

L’attivista più chiacchierata del momento, Greta Thunberg ha deciso di registrare il suo marchio per proteggerlo da chi se ne sta approfittando per scopi commerciali.

Fridays for Future e Skolstrejk for klimatet di Greta Thunberg diverranno i marchi dell’attivista svedese insieme al suo stesso nome.

La conferma è arrivata da Instagram

Greta Thunberg ha affermato che i suoi slogan Friday For Future e Skolstrejk for klimatet vengono costantemente utilizzati per scopi commerciali. C’è, infatti, chi li adopera per organizzare manifestazioni o raccogliere fondi. Come si legge su Corriere l’attivista ha spiegato che deve proteggere la sua attività.

La giovane ragazza ha affermato di non aver alcun interesse commerciale ma il patto deve essere compiuto al fine di tutelare la sua proprietà intellettuale. Fridays for Future, ha spiegato:

“è un movimento che appartiene a tutti quelli che vi partecipano, soprattutto i giovani. Non deve e non può essere utilizzata per scopi individuali e commerciali. «Siate estremamente sospettosi quando venite contattati da “me” o da qualcuno che dice di “rappresentarmi”.

Greta Thunberg ha anche una fondazione

Non è la prima volta che la Thunberg registra un marchio. Infatti, insieme ai suoi familiari, aveva già registrato il nome di una fondazione senza scopo di lucro creata da loro. L’obiettivo era quello di gestire denaro per le donazioni che le vengono fatte, il denaro che guadagna dai libri ed i soldi che provengono da i premi che periodicamente riceve. Tra gli obiettivi della fondazione in questione ci sono quello di promuovere la sostenibilità ecologica, climatica e sociale, ma anche la salute mentale.