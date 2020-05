Greta Thunberg, CNN “La Gente capisce che dipendiamo della scienza”

Greta Thunberg ha rilasciato un’intervista ai microfoni della CNN, dicendo di come finalmente tutti stanno capendo come la nostra vita dipenda della scienza. Dobbiamo iniziare a dare ascolto agli esperti e agli scienziati. Greta ha anche parlato di quale sia stato l’impatto della pandemia Covid 19.

Dopo aver ribadito l’importanza della scienza per restare in vita, pensa ai più poveri durante questo periodi di pandemia. Essa ha avuto un fortissimo impatto sui bambini e sul mondo in genere. Greta pensa agli operatori vari che lavorano nei campi dove sono alloggiati i profughi sfollati o sfuggiti alla guerra

Greta parla dell’emergenza covid 19 che ha avuto anche dei risvolti positivi, come il fungere da spartiacque portandoci verso la comprensione di come la scienza sia importante. Questo dovrebbe spingerci a capire come risolvere il problema della crisi del cambiamento climatico, affidandoci agli scienziati.

Tonight I'll be interviewed on CNN to talk about the new campaign supporting @UNICEF during COVID-19 and about being an activist in a world altered by the coronavirus.⁰It seems some people thought I was going to be on an expert panel, which of course has never been the case. 1/2

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) May 14, 2020