Gregoraci-Zorzi, spunta un video compromettente: roba piccante in confessionale

Nelle ultime ore sulla testa di Elisabetta Gregoraci sono comparse nubi oscure. Un video piccante, che coinvolge Tommaso Zorzi, finisce nel mare magnum del web.

Si riaccendono i riflettori su Elisabetta Gregoraci. Un video imbarazzante per una primadonna rampante. La showgirl calabrese, ex protagonista del GF Vip 5, continua a far parlare di sé anche dopo il suo ritiro spontaneo dal reality show.

Dagli archivi è stato ripescato un video piccante. Facendo un salto indietro di circa un mese, a cavallo tra novembre e dicembre, ecco comparire un confessionale privato che vede Elisabetta Gregoraci e Tommaso Zorzi al centro di un intrigo.

GF Vip 5, spunta un video piccante di Elisabetta Gregoraci e Tommaso Zorzi

Del materiale video molto compromettente, in possesso dei fan del GF Vip, sta creando clamore attorno all’ex Lady Briatore. Si parla di roba che scotta: un bacio alla francese, decisamente passionale e irriverente, scambiato con il suo ex coinquilino Tommaso Zorzi.

Un bacio incandescente che Elisabetta e Tommaso si sono dati durante un confessionale a due. L’influencer deve essersi scaldato davanti alle effusioni scambiate tra gli altri vipponi e si è avventato con foga sulla showgirl (che non si è affatto tirata indietro):

“Il primo limone aLLA Gregoraci l’hO dato IO!!!”

Un momento di ilarità e leggerezza. Un siparietto trash all’ennesima potenza che ha scatenato un tripudio di euforia tra gli utenti di Twitter.

PHOTO | Vecchio bacio tra Elisabetta e Tommaso in confessionale #GFVIP pic.twitter.com/hufeFcrI2n — Tommaso Zorzi News (@infotommizorzi) December 7, 2020