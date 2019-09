Green new deal, i nuovi impegni del Governo per la tutela ambientale

Il nuovo Governo giallo rosso, sembra voler puntare anche alla tutela ambientale con il Green New Deal, facendo ampi investimenti per tutelare il nostro variegato ambiente

Il proposito, per lo meno sulla carta del secondo governo Conte, sembrerebbe tener conto di un incremento della cura del nostro ambiente – Green New Deal – , in modo da prevenire disastri ed inquinamento, oltre a spingere sullo sviluppo economico di un settore, troppo spesso ignorato. Ora, senza entrare nel dibattito politico, vediamo quali sono le principali proposte, esposte nei discorsi del nostro Presidente del Consiglio.

Le proposte nel green new deal

Si richiama alla memoria il new deal, programma d’investimenti statali che durante la grande depressione, il governo statunitense ha adottato per superare quel periodo nero. Partendo da questo fatto storico, si desidera puntare agli investimenti green.

Le proposte in se, sono molto facili, ma potrebbero portare ad un aiuto concreto per il nostro fragile ambiente. Il piano green new deal parte da una riqualificazione e rigenerazione urbana, creando spazi verdi o curando quelli già esistenti. Si spinge inoltre ad un salto di qualità nelle produzione energetica, dai combustibili fossili, a soluzioni che spingono ad utilizzare sempre più le fonti rinnovabili.

Si desiderano inoltre adottare comportamenti che puntano a ridurre al massimo il nostro impatto ambientale, per contrastare il cambiamento climatico, tutelando nello stesso tempo la biodiversità e proteggendo al meglio i nostri mari.

Un piano ambizioso a lungo termine

Viste le proposte, non possiamo che vederle come idee che richiedono investimenti decisamente ingenti e molto ambiziose. Per portare a termine questi propositi, si dovranno adottare strategie a lungo termine. Si suppone che nella prossima manovra fiscale ed economica, si manterranno a questo scopo i bonus fiscali per i lavori sulla casa, servendosi delle consuete proroghe.

Infine è probabile che venga ripensato l’intero sistema fiscale, con il solo scopo di premiare i virtuosi dal punto di vista green.