‘Ho un tumore al 4 stadio’ John Travolta, la terribile e straziante confessione sulla malattia dell’amica Olivia Newton-John

Uno dei protagonisti di Grease ha il cancro al 4° stadio, non guaribile :“Non voglio sapere quanto mi resta”, la straziante confessione dell’attrice e cantante australiana

Una terribile notizia che riguarda uno dei film musical più amati di sempre: Grease. Di recente, il volto che ha fatto sognare intere generazioni ha confessato di essere malata. Olivia Newton-John ha affermato: “Ho il cancro e non voglio sapere quanto mi resta”, la drammatica confessione dell’attrice e cantante australiana in un’intervista in tv.

Grease: la malattia di Olivia Newton-John

E’ divenuta famosa grazie alla sua magistrale interpretazione nelle vesti di Sandy Olsson nel celebre film di tutti i tempi, Grease insieme a John Travolta. Nel corso della sua lunga carriere si è dedicata anche alla musica pubblicando ben 30 dischi, ultimo, “Hopelessly devoted: the hits”, è uscito lo scorso anno. Da molti anni, Olivia Newton-John combatte contro la malattia: un tumore. Sta combattendo la sua battaglia personale contro il cancro, precisamente di un tumore al 4°stadio che non è curabile.

L’attrice e cantante australiana ha dichiarato che la malattia non è curabile e che non sa quanto le resterà da vivere.

Le parole dell’attrice australiana

In una intervista rilasciata alla trasmissione televisiva “60 minutes Australia”, la protagonista di Grease ha precisato che in passato è riuscita a sconfiggere la malattia ma questa si è ripresentata a settembre , giungendo al 4° stadio:

“Ho il cancro e non voglio sapere quanto mi resta. Quando ti fanno una diagnosi del genere, ti dicono che vivrai per un certo limite di tempo. Se qualcuno ti dice che ti restano sei mesi, tu vivrai per sei mesi perché ci credi.”

Olivia Newton-John ha poi affermato che è meglio non sapere il tempo che le resta da vivere:

“Quindi per me, a livello psicologico, è meglio non sapere quanto mi resta ancora da vivere”.