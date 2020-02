Gravissimo lutto, devastante perdita per la modella Demi Rose: morti entrambi i genitori

Gravissimo lutto, devastante perdita per la modella Demi Rose: morti entrambi i...

Demi Rose la vita social e quella reale

La bella modella inglese di lingerie Demi Rose ha abituato i suoi fans ad ammirarla nella sua bellezza sui social.

Molte le foto in bikini o sensuali che la ragazza posta sui suoi profilo, che ricevono sempre milioni di like ed apprezzamenti.

Nonostante ciò che appare però la vita della modella non è stata solo meravigliose spiagge e scatti fotografici.

Demi ha infatti passato parte della sua vita ad accudire la madre che si era ammalata quando lei aveva solo 17 anni.

In seguito ad un infarto infatti la donna era stata colpita da un ictus che le aveva procurato una disabilità importante.

Ad occuparsi di lei direttamente la bella Rose.

La vita della modella però è andata avanti fino alla notizia dei giorni scorsi che proprio lei stessa ha voluto annunciare.

La perdita devastante di entrambi i genitori

Come riporta anche Il Giornale infatti, la splendida modella ha svelato di aver vissuto in questi mesi un doppio trauma: la perdita di entrambi i genitori.

Prima il padre infatti, se n’è andato ad ottobre lasciandola devastata dal lutto.

Barry Mawby era affetto da un tumore ma nonostante la lunga lotta contro la malattia non c’è stato nulla da fare.

Ora, dopo circa 7 mesi dalla scomparsa del padre è morta anche la madre Christine a causa di una complicazione improvvisa allo stomaco e Demi ha voluto esternare il suo dolore.

In un podcast la ventiquattrenne ha voluto raccontare infatti la sua diretta esperienza, per raggiungere con il suo messaggio quanti stanno soffrendo per la malattia ed il lutto.

Il suo racconto, di giovane dalla vita apparentemente patinata ma fatta di amore, sofferenza ed ora solitudine vuole infatti essere un messaggio di speranza.

Demi nonostante il dolore continua a lavorare e a vivere supportata da tanti amici e fan che le si sono stretti attorno per sostenerla in questo tragico momento.