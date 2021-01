Grande Fratello VIP SPOILER: eliminati, nomination, scontri e sorprese

Gli eliminati, le nomination, i temi salienti della settimana e molte sorprese. Questo il contenuto della prossima puntata del reality show.

Lunedì, 18 gennaio 2021, torna su Canale 5 un nuovo e attesissimo appuntamento con il Grande Fratello VIP.

In base alle anticipazioni, i concorrenti verranno chiamati in causa da Alfonso Signorini per affrontare i temi che hanno tenuto banco sul web in questa settimana.

Non mancheranno imperdibili sorprese e vari colpi di scena. Spazio anche per il verdetto finale, che stabilirà chi tra le donne in nomination dovrà abbandonare la casa più spiata d’Italia.

Anticipazioni Grande Fratello VIP: chi sarà l’eliminato

In nomination, questa settimana, ci sono Stefania Orlando, Carlotta Dell’Isola, Dayane Mello e Cecilia Capriotti.

Trepidante è l’attesa in vista del verdetto, che vedrà l’eliminazione definitiva di una delle donne della casa.

Nel frattempo, Alfonso Signorini analizzerà gli avvenimenti più eclatanti accaduti nell’arco della settimana nella casa e aggiornerà i gieffini sui vari scoop del web che li riguardano.

Alla fine dell’appuntamento, si procederà con le attesissime nomination, che potrebbero far rischiare a un altro componente della casa di lasciarla per sempre.

Anticipazioni Grande Fratello VIP: la sfuriata di Maria Teresa Ruta

Uno dei temi più scottati che il conduttore potrebbe decidere di affrontare è quello relativo alla durissima sfuriata di Maria Teresa Ruta.

La conduttrice si è sfogata a lungo all’interno della casa e ha ammesso di essere stanca del trattamento che le viene riservato da parte dei suoi compagni di viaggio.

Dopo la crisi, fortunatamente tutti i membri della casa del Grande Fratello VIP pare si siano rappacificati. Da un po’ di giorni regna la tranquillità.

I telespettatori suppongono, però, che Signorini riprenda il discorso per comprendere a pieno le motivazioni di Maria Teresa.

Gettonato il faccia a faccia con Cecilia Capriotti, che aveva accusato la conduttrice di essere falsa dopo la nomination di lunedì, 11 gennaio 2021.