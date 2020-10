Grande Fratello Vip, lite violenta nella casa: ‘Ma chi credi di essere?’

Continuano gli scontri nella casa del Grande Fratello VIP: questa volta però si è superato il limite. Toni troppo alti tra due concorrenti.

Nella casa del Grande Fratello VIP, i concorrenti si divertono, flirtano ma litigano anche e pure molto! L’ultimo battibecco della casa più spiata d’Italia vede come protagonisti Guenda Gloria ed Enock Barwuah.

La ragazza e il fratello di Mario Balotelli, infatti, hanno discusso su un punto che ha creato indignazione anche nel pubblico da casa e nel popolo del web.

Ma cosa è successo di così grave da portare a uno scontro mediatico di tale portata? Se siete curiosi, continuate a leggere.

Grande Fratello VIP: Guenda e Enock ai ferri corti

Guenda Gloria ha accusato Enock di non essersi dissociato dalle parole sessiste pronunciate dal fratello Mario Balotelli nei confronti di Daiane Mello.

Il calciatore, infatti, si è rivolto alla bella modella, con questa frase: “Dayane mi vuole dentro e poi mi dice ‘basta che mi fai male”.

Un’esclamazione che non è affatto piaciuta né a Gloria, né al popolo del web che ha espresso il proprio dissenso con vari commenti e post sui social.

Il fatto che Enock non abbia preso le distanze dal discorso del fratello ha fatto innervosire Guenda e, da lì, si è sviluppata una discussione che ha portato in escandescenza il giovane che, spesso, affronta i diverbi in casa in maniera troppo “accesa”.

Guenda ed Enock, come è partita la discussione

I ragazzi dovevano portare avanti un gioco, nel quale si parlava di padroni e maggiordomi. Elisabetta Gregoraci ha fatto notare che tale gioco avrebbe potuto urtare la sensibilità delle persone.

Pertanto, Guenda ha fatto notare che anche quanto dichiarato dal calciatore Balotelli avrebbe potuto offendere le donne e, in generale, il pubblico femminile da casa.

Da questa puntualizzazione, è nato il diverbio tra i due che si è subito animato.