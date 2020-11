Grande Fratello Vip, il figlio di Paolo Bonolis vuole entrare nella casa

Ha un esaltante sogno nel cassetto che non è ancora riuscito a coronare. Davide Bonolis, figlio di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, aspira a partecipare al reality show Grande Fratello.

Davide Bonolis non ha dubbi: i reality show fanno per lui. Il quindicenne romano, secondogenito di Paolo Bonolis eSonia Bruganelli, è gasatissimo e pronto a coronare il suo sogno recondito: partecipare al Grande Fratello.

A rivelarlo al settimanale Chi, nel numero in edicola questa settimana, è Sonia Bruganelli. La dolce metà del conduttore romano ha parlato del sogno nel cassetto di suo figlio.

Davide Bonolis punta al reality show Grande Fratello

“Mio figlio è un fan… A 18 anni vuole entrare nella casa del GF. È il suo desiderio. Io andrò a trovarlo, se Signorini dal vetro me lo farà vedere. Questa è la verità, sono seria. Alfonso lo sa… Anche Paolo ama questo GF Vip, segue tutto…”

Sembra proprio che l’erede di Paolo Bonolis abbia prospettive professionali ben diverse da quelle di suo padre. Quando compirà diciotto anni e avrà tutte le carte in regola per partecipare come concorrente, Bonolis junior vorrebbe varcare la leggendaria porta rossa del Grande Fratello.

Ha le idee chiare. Anzi, cristalline. Come primo esordio televisivo, Davide Bonolis punta al noto reality show di Canale 5 e i suoi celeberrimi genitori non hanno alcuna intenzione di tarpargli le ali.

Nell’intervista rilasciata al settimanale Chi, Sonia Bruganelli ha lasciato intendere di voler spalleggiare e supportare suo figlio affinché raggiunga il suo obiettivo. Riuscirà Davide a coronare tale sogno? Cosa gli riserva esattamente il suo futuro?

Un giorno, non troppo lontano magari, Alfonso Signorini potrebbe decidere di spalancargli le porte della casa di Cinecittà. Ma solo il tempo potrà dirci se effettivamente riuscirà a debuttare in veste di gieffino. Una cosa è certa: Davide Bonolis non ha alcuna intenzione di gettare la spugna.