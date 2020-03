Grande Fratello Vip, colpo di scena: il ritorno di Adriana Volpe

Il celeberrimo reality show di Canale 5 si avvia verso un nuovo colpo di scena. Reduce da uno straziante lutto, l’ex concorrente Adriana Volpe fa un respiro profondo e torna nella casa del ‘Grande Fratello Vip 4’.

Ritornare nella casa del Grande Fratello Vip 4 per Adriana Volpe non sarà affatto semplice e indolore. L’ex inquilina, che la settimana scorsa ha abbandonato il programma televisivo dopo aver appreso la straziante notizia della morte di suo suocero, avrebbe alcune cose da dire ai suoi ex compagni di reality.

Sono numerose le sorprese previste per la nuova puntata del GF Vip 4, in onda mercoledì 25 marzo. Nelle ultime dirette serali, lo storico reality show di Canale 5 ha fatto ottimi numeri a livello di share televisivo, nonostante la delicatissima emergenza sanitaria Coronavirus affrontata dagli italiani.

Il ritorno di Adriana Volpe

Stando alle succose indiscrezioni e alle interessanti anticipazioni che in queste ultime 24 ore stanno circolando sui principali siti di gossip e tv, la 46enne trentina interagirà con i suoi ex coinquilini. Non ci è dato sapere se Adriana Volpe si recherà fisicamente nel celebre appartamento di Cinecittà oppure si paleserà ai semifinalisti attraverso un videomessaggio.

Nella prima ipotesi, appare del tutto ovvio e implicito sottolineare che gli autori della trasmissione metteranno in sicurezza i concorrenti ancora in gara e prenderanno le opportune misure anti-contagio. Ricordiamo, infatti, che Adriana Volpe ha avuto contatti con l’esterno subito dopo il suo ritiro dalla casa del Grande Fratello Vip 4.

Distanze di sicurezza a parte, i gieffini non potranno che gradire l’inaspettato ritorno della loro amorevole ex coinquilina. Tra tutti, il modello Andrea Denver è stato colui che ha più sofferto l’assenza dell’ex conduttrice Rai.

La stessa reazione, probabilmente, l’avranno anche i fan e i telespettatori del reality di Canale 5, particolarmente affezionati al personaggio di Adriana Volpe.