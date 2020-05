Grande Fratello Vip 5, caccia al concorrente: trapela un nome interessante

In attesa del cast completo della prossima edizione del Grande Fratello Vip, parte il toto-nomi e trapela online il nome del primo presunto partecipante.

Esistono ancora molti dubbi su quale sarà il cast completo della prossima scoppiettante edizione Grande Fratello Vip. Sebbene la lista ufficiale dei partecipanti è lungi dall’esser redatta, stanno iniziando a trapelare i primi nomi.

Com’è noto ai più, Alfonso Signorini è a caccia dei nuovi protagonisti della quinta edizione del GF Vip, che partirà in pompa magna a settembre. Il conduttore sta lavorando sodo alla ricerca di vip che possano comporre una rosa entusiasmante e che garantiscano brillanti ascolti.

Il popolo dei social è già in fibrillazione e si interroga su quali saranno i concorrenti che a settembre prepareranno la valigia e si trasferiranno nel celebre appartamento di Cinecittà. A soddisfare la curiosità degli internauti ci ha pensato lui, Alberto Dandolo.

Grande Fratello Vip 5, Dagospia lancia la bomba

Dandolo fa nomi, ma non garantisce. Il mordace giornalista di Dagospia, sito di gossip numero uno in Italia, ha lanciato una succosa indiscrezione. A suo dire, la prima concorrente della prossima edizione del reality show di Canale 5 potrebbe essere nientepopodimeno che Cristina Buccino:

“La showgirl Cristina Buccino pare stia smuovendo mari e monti perché vorrebbe partecipare alla nuova edizione del Grande Fratello Vip”

La trentaquattrenne calabrese ci riprova, dunque. Dopo aver partecipato a L’Isola dei Famosi nel lontano 2015, adesso è pronta a varcare la porta rossa di Cinecittà e avventurarsi in un altro reality di Canale 5.

Al momento attuale la spifferata di Alberto Dandolo è da considerare come una semplice voce di corridoio. Un sussurro che però potrebbe mutare in qualcosa di fondato. In attesa che Alfonso Signorini inizi a divulgare i primi nomi e cognomi, il cellulare del conduttore squilla ad oltranza e le autocandidature dei vip non cessano di avanzare inesorabili.