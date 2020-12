Grande Fratello VIP 2020 anticipazioni: cosa accadrà nella puntata di Capodanno

Scopriamo insieme cosa accadrà nell’appuntamento del reality show di Canale 5 che avrà luogo la notte di Capodanno.

Manca poco all’attesissima puntata di Capodanno del Grande Fratello VIP 2020, che andrà in onda giovedì, 31 dicembre 2020 in prima serata su Canale 5.

Il conduttore, Alfonso Signorini, ne ha parlato nel corso di una recente intervista, che non ha fatto altro che aumentare l’hype dei telespettatori.

Anticipazioni Grande Fratello VIP 2020: il conto alla rovescia assieme ai Vipponi

Tutte le attenzioni del pubblico televisivo si stanno concentrando sulla puntata del 31 dicembre 2020 del Grande Fratello VIP 2020.

L’appuntamento con il reality show di Alfonso Signorini è attesissimo e riserverà ai telespettatori importantissime sorprese.

Il conduttore del programma di Canale 5 ha rilasciato un’intervista ai microfoni del magazine di Tv, Sorrisi e Canzoni e ha parlato proprio della puntata del 31 dicembre:

“Faremo il conto alla rovescia per accogliere l’anno nuovo in compagnia dei Vipponi. La puntata del Grande Fratello Vip sarà in diretta tv e ricca di sorprese.”

Anticipazioni Grande Fratello VIP 2020: novità e ospiti di Capodanno

Alfonso ha voluto che la puntata del 31 dicembre fosse in diretta tv, per tenere compagnia davvero il pubblico a casa.

A tal proposito ha dichiarato:

“Mi avrebbe depresso troppo un qualcosa di registrato e poi far finta che fosse mezzanotte.”

Inoltre, tra le sorprese, potrebbe esserci la presenza della cantante ed ereditiera Elettra Lamborghini.

La scelta di celebrare la fine dell’anno con il Grande Fratello VIP 2020 non è stata facile da prendere per la produzione del programma tv e specialmente per Signorini.

Alfonso, infatti, ha affermato di non amare Capodanno e di non festeggiarlo mai. Questa volta, però, ha voluto fare un’eccezione:

“Con quello che ci stiamo lasciando alle spalle, dire addio al 2020 è doveroso.”

Non ci resta che attendere la speciale messa in onda del Grande Fratello VIP 2020, in prima serata, il 31 dicembre 2020.