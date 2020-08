Gf, ricordate Mascia Ferri? Oggi a 45 anni l’ex panterona è un’altra persona – FOTO

Una come lei non si dimentica. Mascia Ferri era una delle gieffine più sensuali. Oggi com’è? Gli anni sono passati anche per lei

Tra le schiere di concorrenti che hanno avuto la fortuna di partecipare al Grande Fratello, c’è anche Mascia Ferri, ve la ricordate?

Al tempo, la donna partecipò a una delle prime edizioni del reality show e fu soprannominata, “la panterona” durante la sua permanenza nella casa più spiata d’Italia. Oggi che fa? Come è diventata? Se volete dare una risposta a queste domande, continuate a leggere l’articolo.

Mascia Ferri, l’esperienza al Grande Fratello

Prima di partecipare al Grande Fratello, Mascia Ferri lavorava come barista in Romagna ed era molto conosciuta, anche perché era anche una ragazza immagine.

Romagnola verace, si è fatta conoscere dal pubblico del piccolo schermo per il suo carattere forte e per il fisico prorompente che non è passato inosservato ai maschietti.

Partecipa, così, alla seconda edizione del Grande Fratello, nel quale pronunciò una frase passata negli annali. La procace concorrente, infatti, disse: “Uccelli, venite”, una battuta a doppio senso che non sfuggì alla spietata Gialappa’s Band che la utilizzo come tormentone nei propri sketch.

Cosa fa Mascia oggi?

Dopo il Grande Fratello, la sua popolarità arrivò alle stelle e, per questo motivo, dovette assumere una guardia privata per proteggere la propria incolumità.

Ecco cosa dichiarò in merito:

“Non posso negare che dovetti assumere una guardia del corpo a tempo pieno. Ho iniziato a soffrire di claustrofobia, cosa di cui non avevo mai sofferto. Venivo assalita ovunque mi trovassi”.

Grazie al successo, iniziò una serie di ospitate in discoteca e – insieme ad Alessia Fabiani – diventò una delle protagoniste di Controcampo. Seguirono Scherzi a parte e Mezzogiorno in Famiglia.

Attualmente, Mascia è fuori dal circuito televisivo e non intende prenderne nuovamente parte. È convolata a nozze, nel 2006, con l’imprenditore Cristiano Ricciardella con il quale ha avuto due figlie: Nina e Lola.

Marito e moglie gestiscono tre locali a Ravenna.