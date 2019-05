Francesca De Andrè “Giorgio era drogato in quella macchina”: la rivelazione choc al Grande Fratello

Grande Fratello, Francesca De Andrè mette nei guai l’ex fidanzato con una frase relativa all’uso di stupefacenti

Dopo la puntata burrascosa di ieri, Francesca De Andrè si è lasciata andare a delle dichiarazioni sui motivi che avrebbero spinto, l’ormai ex fidanzato Giorgio Tambellini al tradimento e fa delle clamorose rivelazioni.

Francesca De Andrè, ecco perché il fidanzato l’avrebbe tradita

Come accade spesso, dopo un tradimento, ci si interroga sui motivi. Anche Francesca De Andrè ha fatto lo stesso dopo che in diretta ha saputo prima del tradimento e poi del due di picche di Giorgio. In una confidenza con la Vignali si è lasciata scappare una frase però che non poteva passare inosservata:

“Può anche essere che si sia drogato in macchina.

Valetina ha poi subito suggerito:

Magari era fatto quando sono successe quelle cose”

La situazione su Giorgio Tambellini, insomma, si fa sempre più complicata. Nemmeno Fabrizia de Andrè è riuscita a capire perchè Giorgio ha fatto tutto questo.

Barbara D’Urso e la reazione contro Giorgio

E’ infatti la “paladina delle donne”, Barbara D’Urso, che si mostra sempre più dispiaciuta e infastidita per l’accaduto. Francesca De Andrè ha vissuto un’infanzia difficile e, secondo gli opinionisti del programma, avrebbe trasformato il dolore in rabbia. Punto focale che le fa notare anche Vladimir Luxuria al suo rientro nella casa:

“Trasforma la sofferenza in bontà”.

Giorgio Tambellini ha lasciato la De Andrè con un post su Instagram e da lì è scattata la bufera. “Non ci credo” dice la De Andrè, all’inizio “Non è vero”.

Quello che traspare dal post è, infatti, solo incredulità. Si tratta di una realtà a cui Francesca non vuol credere, dopo la bellissima relazione vissuta con il suo ormai ex fidanzato. Ed è toccato a Gennaro, guidato da Barbara D’Urso ad inizio puntata, comunicare il tradimento di Giorgio alla bella Francesca.

Gennaro ha deciso che era giusto che Francesca sapesse, così le ha mostrato tutto con l’aiuto di Barbara. Un gioco al massacro che non è piaciuto alla sorella Alice De Andrè che ha puntato il dito contro Barbara D’Urso.