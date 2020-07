Grande Fratello, finita la storia d’amore tra due ex gieffini: il motivo della rottura

View this post on Instagram

#KevinIshebabi e #JessicaVella…insieme! ❤️Vi piacciono? 😍 #grandefratello #GrandeFratello14 #gf #GF14 #IsaeChia #Repost @jessycavella with @repostapp. ・・・ Noi usciamo ciauuuuuuuu!!! 👣👋🏼💖 @iamkevinishebabi