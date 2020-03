Governo, Giuseppe Conte conferma: “Le chiusure saranno prorogate”

Una decisione netta del Governo con le parole di Giuseppe Conte tra le pagine del Corriere della Sera: le chiusure saranno prorogate?

Il Governo ha deciso che se la situazione non dovesse migliorare ci saranno misure restrittive differenti e la proroga delle chiusure. Ecco le sue parole.

Chiusure di attività e scuole prorogate per il coronavirus?

Giuseppe Conte ha rilasciato una intervista al Corriere della Sera dove evidenzia che la chiusura delle scuole e delle attività potrebbero essere prorogate oltre il 25 marzo. Ribadisce che al momento non ci sono nuove misure restrittive ma che potrebbero emergere, se le persone continueranno a non osservare i divieti imposti per il bene di tutti.

Secondo il Premier infatti tutte le attività che non sono essenziali potrebbero restare chiuse oltre il 25 marzo – data per ora prevista ma con possibile modifica.

Se la notizia era già stata pensata dal Premier, ora la conferma arriva tra le pagine del Corriere della Sera:

“al momento non è ragionevole dire di più, ma è chiaro che i provvedimenti che abbiamo preso non potranno che essere prorogati alla scadenza”

Cosa potrebbe accadere dopo il 25 marzo?

I dati della Protezione Civile che sono stati diramati hanno evidenziato una stabilità nei contagi ma un record negativo in merito ai decessi.

Per questo Conte ha sottolineato che non sarà possibile tornare alla normalità il 25 marzo e forse neanche il 3 aprile: le ipotesi che tutto si fermi sino a Pasqua potrebbero diventare concrete: