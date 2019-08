Governo, la crisi spacca in due l’Italia. Matteo Salvini: “Andiamo al voto”

Una netta crisi di governo che sta colpendo l’Italia con Salvini favorevole al voto. Vediamo insieme cosa sta accadendo

Un grande botta e risposta, aria di crisi al Governo e spunta una possibilità di andare al voto il prima possibile. Tutto in queste ore prima della pausa estiva.

La giornata della crisi in Aula

La giornata di ieri è stata molto dura, a partire dalla conferma del Decreto Sicurezza Bis sino alla Tav sembra proprio si stia sgretolando tutto quanto.

Nel pomeriggio di ieri il Premier Conte ha avuto un incontro con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dichiarando che fosse solo di aggiornamento proprio prima della pausa estiva.

Nel mentre da Palazzo Chigi fa sapere:

“farò in modo che questa crisi sia la più trasparente della storia. il mio governo ha sempre lavorato, non era in spiaggia”

Un compleanno da dimenticare per il Premier, tanto che sembra andare verso la fine della sua esperienza da Presidente del Consiglio evidenziando che sarà il vice premier Matteo Salvini a spiegare le ragioni della crisi:

“spetterà a salvini, in veste di senatore giustificare agli elettori tutto quanto”

Le parole di Matteo Salvini

Il Vice Premier non ha dubbi in merito e la sua idea è quella di candidarsi in autonomia. Mentre Giuseppe Conte terminava la sua conferenza stampa, Matteo Salvini si trovava a Pescara abbracciato da una folla di tantissime persone:

“piuttosto che tenere fermo il paese, diamo la parola agli italiani che ci diranno cosa fare”

Evidenzia inoltre di non essere interessato a tornare al vecchio e di volersi mettere in gioco da solo: