Gossip Girl Sequel, Anticipazioni: Cast, Trama e quando andrà in onda

L’attesa è finita, nel 2021 arriverà il Sequel di Gossip Girl. Anticipazioni su nuovo cast, trama, messa in onda e altre curiosità.

Il reboot di Gossip Girl è in arrivo sulla piattaforma streaming HBO: di cosa tratterà il sequel?

Ecco tutte le anticipazioni su trama, cast e messa in onda.

Gossip Girl Sequel Anticipazioni

Gli amanti della storica serie televisiva Gossip Girl possono finalmente gioire per il grande ritorno: nel 2021 sarà trasmesso in streaming su HBO il Sequel.

Il nuovo cast di giovani ragazzi vittime della nuova Gossip Girl sono stati recentemente avvistati sulla scalinata del MET, Metropolitan Museum of Art, il luogo esatto dove spesso i protagonisti della serie originale si soffermavano a chiacchierare.

Le sei stagioni di Gossip Girl sono andate in onda dal 2007 al 2012 su The CW e ora il Sequel sarà in streaming su HBO Max con il nuovo anno.

Il sequel sarà un teen drama del tutto rinnovato: nuovo cast, nuova trama ma sempre la stessa pasta. Sarà infatti ambientato negli stessi luoghi in cui hanno girato la serie originale ma ovviamente anni dopo. L’ambientazione sarà infatti il 2020 non i primi anni 2000.

Doveva già essere pronto e trasmesso in streaming da qualche mese ma purtroppo la pandemia ha causato non pochi ritardi nelle riprese.

I nuovi protagonisti di Gossip Girl-Sequel

Nella fotografia sulla celebre scalinata vediamo un cast piuttosto vario e corposo. Sappiamo che faranno parte del cast: Whitney Peak, Thomas Doherty, Savannah Smith, Jordan Alexander, Zion Moreno, Eli Brown, Emily Alyn Lind e Evan Mock.

Ci saranno anche Tavi Gavinson e Adam Chanler-Berat nei panni di personaggi più adulti e dando un primo sguardo potremmo affermare che tutti i personaggi ricordano in qualche modo quelli della vecchia serie.

Reciteranno nel sequel anche Johnathan Fernandez, Laura Benanti e Jason Gotay.

Non si hanno ancora notizie sul possibile ritorno sul set di qualche attore della serie originale ma senza dubbio Kristen Bell sarà ancora la misteriosa voce della XOXO-Gossip Girl.

La trama e altre curiosità

Si legge su Comingsoon.it che i creatori della serie originale sono stati molto coinvolti anche nella produzione di questo sequel. Joshua Safran, lo showrunner, ha deciso che la nuova serie Gossip Girl sarà ambientati anni dopo e al centro della trama ci saranno degli studenti di Manhattan.

Non potrà mancare l’influenza dei social in questa serie: Instagram, Facebook, Twitter, TikTok saranno parte integrante della serie come anche la figura stessa dell’influencer. Si capirà anche quanto la New York dell’originale Gossip Girl sia molto cambiata ora.

Safran ha dichiarato che questa serie colmerà tutte le mancanze dell’originale e ha anche promesso:

stavolta i protagonisti non saranno tutti bianchi e ci saranno anche contenuti LGBTQ.

Una nuova Gossip Girl tutta da scoprire attende gli appassionati della serie originale ma anche i nuovi telespettatori curiosi di addentrarsi nel mondo di XOXO-Gossip Girl.